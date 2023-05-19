В гости к забайкальцам приедут делегации из Бурятии, Монголии и Иркутской области
В Забайкальском крае проведут международный фестиваль фольклора и ремёсел «75 мастеровых». Он состоится 23-25 июня в природном парке «Арей» Улётовского района.
- На наш фестиваль приедут участники из Монголии и Китая, Новосибирской и Иркутской областей, Республики Бурятия и, конечно, Забайкальского края. Всего более 400 участников. Гостей фестиваля ждёт интересная насыщенная программа: концерты, конкурс мастеров и ремесленников, этноподиум, разнообразные интерактивные площадки и многое другое, – сообщает учебно-методический центр культуры народного творчества Забайкальского края.
Фестиваль станет международным слётом фольклора и ремёсел и продолжением первого межрайонного фестиваля народно-художественного творчества «75 мастеровых сёл Забайкалья», который прошёл в прошлом году на озере Арей в рамках Года культурного наследия народов России.
Возрастное ограничение: 12+.
В Забайкалье на международный фестиваль соберутся мастера
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