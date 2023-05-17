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В Забайкалье рассказали о программе чемпионата России по стрельбе из лука

В Забайкалье рассказали о программе чемпионата России по стрельбе из лука
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Победитель турнира получит 450 тысяч рублей

В Чите 16 мая состоялся организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата России по стрельбе из лука. Он пройдёт с 6 по 9 июля в Агинском, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

- Денежная премия за первое место составит 450 тысяч рублей, за второе – 300 тысяч рублей, а за третье место 150 тысяч рублей. Тренер победителя будет поощрён денежной премией в размере 150 тысяч рублей, – поделился заместитель председателя правительства Забайкальского края, руководитель администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края Буянто Батомункуев.

По информации главы округа, на сегодняшний день на чемпионат подали заявки более 20 команд. Это порядка 300 человек. Из них 245 спортсменов и 43 тренера.

- На краевых соревнованиях по стрельбе из лука, которые продут с 16 по 17 июня в Чите, определится сборная Забайкалья, которая представит наш регион на чемпионате России, – дополнил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Андрей Серёдкин.

Также в ходе заседания оргкомитета было рассказано о культурной и спортивной программе, которая запланирована для гостей и участников чемпионата России. Соревнования будут проходить на центральном стадионе посёлка Агинское, а основные культурно-развлекательные мероприятия пройдут как на стадионе, так и на других площадках окружной столицы.

- Стадион сегодня готовится, там идёт косметический ремонт. Для подготовки мест проведения, благоустройства, ремонта центрального стадиона, приобретения спортивного инвентаря запланированы финансовые средства. Центральный стадион на сегодняшний день соответствует требованиям нормативных документов, в том числе, по безопасности, - отметил Батомункуев.

Предполагается, что на территории стадиона разместится 3-3,5 тысячи человек.

Деловая часть культурной программы чемпионата включает презентацию книг о спорте. Также запланированы пресс-конференция чемпионата и открытие мастерской-галереи Жигжита Баясхаланова.

Концертная часть будет представлена выступлением творческих коллективов Забайкальского края. Частью культурной программы станут премьерные показы и спектакли национального театра песни и танца «Амар Сайн» и агинского театра «Дали Тэ». Ярким событием чемпионата станет битва мастеров-оружейников. Участники продемонстрируют свои умения в метании ножей.

Запланированы семь выставочных площадок. Разрабатываются массовые молодёжные и детские программы, игровые зоны, розыгрыши призов, выставки сувенирной продукции.

Спортивно-культурной составляющей программы станет проведение в дни чемпионата конно-спортивных соревнований, бурятских национальных игр, турнира по стрельбе из лука по национальным правилам, мастер-класса по стрельбе из лука для всех желающих.

Участникам и гостям чемпионата будут предложены экскурсионные и туристические программы по Агинскому округу.

Торжественная церемония открытия состоится 6 июля и будет состоять из двух частей – парада открытия и театрализованного представления. В параде открытия примут участие все делегации.

Финалы и церемония закрытия пройдут 8 июля, сообщили в Забайкальском центре социально значимой информации.

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стрельба из лука Агинский Бурятский округ спорт чемпионат России

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