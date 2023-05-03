Правительство региона поддержало инициативу об учреждении нового праздника
Предложение об установлении официальной праздничной даты, посвящённой государственному флагу Тувы, поступило в адрес главы региона Владислава Ховалыга. После рассмотрения инициативы экспертами государственной комиссии при главе РТ по вопросам государственных символов и обсуждения вопроса среди общественности, кабинет министров 2 мая принял решение внести на рассмотрение Верховного Хурала разработанный проект закона об учреждении 17 сентября Днём государственного флага республики.
- Если парламентарии проголосуют «за», то в нашем календаре появится рабочий праздничный день, - прокомментировал решение Владислав Ховалыг в своём блоге.
Члены тувинского кабмина единогласно одобрили законопроект вчера, на заседании правительства РТ. Владислав Ховалыг, его заместители и министры таким образом поддержали мнение авторов инициативы о том, что установление подобной даты будет способствовать расширению исторических знаний учащихся, популяризации государственных символов Тувы, а также патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения, формирования у него чувства гордости и любви к малой родине.
Инициаторы предлагали установить праздничную дату 8 февраля, однако во время общественного обсуждения, которое проходило в январе и в котором принимали участие общественные деятели, представители научно-исследовательских и образовательных учреждений республики, в том числе исследователи истории, было отмечено, что флаг, как главный символ Тувы, был утверждён Верховным Советом республики 17 сентября 1992 года. Таким образом, было принято решение внести в законопроект именно эту дату.
Проект регионального закона «О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Тыва «О праздничных днях Республики Тыва» будет направлен в Верховный Хурал для дальнейшего рассмотрения сегодня, 3 мая. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.
В Туве хотят учредить День государственного флага республики
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