Спортсменам удалось завоевать 4 награды
10 воспитанников спортивной школы №3 Улан-Удэ под руководством Григория Ягунова отстаивали честь Бурятии на открытом первенстве Амурской области по спортивной гимнастике. Свои силы спортсмены показали в мужском многоборье: вольные упражнения, опорный прыжок, кольца, конь-махи, перекладина и параллельные брусья.
- И как итог - четыре медали в спортивных копилках наших гимнастов, - отметили в министерстве спорта РБ.
Серебряные медали у Алексея К. – по программе 3 спортивного разряда и Радмира Л. – по 2 юношескому разряду. Третий результат показали Мстислав Д. по 2 юношескому разряду и Влад О. по 3 юношескому разряду.
Добавим, участниками турнира стали около сотни юных спортсменов из Сахалинской области, Приморского края, Еврейской автономной области, Хабаровского края, Амурской области, Саха (Якутии), Забайкальского края и Бурятии.
Гимнасты Бурятии стали призёрами первенства в Приамурье
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