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В Бурятии начали возведение пролётного строения моста через реку Аргада

В Бурятии начали возведение пролётного строения моста через реку Аргада
Общество,  Фото:минтранс Бурятии
Этот мост связывает улус Харгана с «большой землёй»

В Курумканском районе на автомобильной дороге Барагхан – Харгана продолжается капитальный ремонт моста через реку Аргада. Строители завершили работы по устройству береговых, промежуточных опор, ледорезов. Сейчас начато возведение пролётного строения будущего моста, сообщили в минтрансе Бурятии.

Мост до ремонта находился в предаварийном состоянии и давно нуждался в капитальном ремонте. Этот мост очень важен для жителей улуса Харгана, именно он связывает село с «большой землёй» - региональной дорогой Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян. А жители села Барагхан по нему ездят к сенокосным участкам и фермерским хозяйствам.

- В 2020 году за счёт средств местного бюджета была разработана проектно-сметная документации. После получения положительного заключения госэкспертизы мы направили заявку на финансирование в правительство Бурятии. Курумканский район впервые включили в этот масштабный проект в 2022 году, благодаря чему получено финансирование в размере 26,6 млн рублей, - сообщил глава Курумканского района Леонид Будаев.

Все строительно-монтажные работы проводятся под наблюдением службы строительного контроля.

- В целом в этом году в Бурятии мы планируем отремонтировать 214 км федеральных, региональных и местных дорог, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» более 100 км. На это направим 14,2 млрд рублей. Также планируется привести в нормативное состояние пяти мостов и обустроить два населённых пункта, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Капитальный ремонт моста в Курумканском районе ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
мост дорожный ремонт

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