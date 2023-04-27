В Бурятии потухли все лесные пожары

В республике нет ни одного «огненного» очага



По данным на 27 апреля, в Бурятии не зарегистрировано ни одного лесного возгорания. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. Там напомнили: в регионе действует особый противопожарный режим, потому доступ в леса ограничен.



Жителей Бурятии призывают соблюдать правила безопасности – не сжигать сухую траву, не бросать на землю стекло (стеклянные бутылки, банки), горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, не использовать при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, а ещё – не оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных для этого местах.



Кроме того, нельзя заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя и проводить работы с открытым огнём на торфяниках. Это чревато немалыми штрафами. Список мест, где можно отдыхать и собирать валежник, есть на официальном сайте агентства лесного хозяйства.