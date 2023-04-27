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В Бурятии апрель заканчивается снежной погодой

В Бурятии апрель заканчивается снежной погодой
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В регионе местами метели

По данным Бурятского гидрометцентра, 27 апреля по республике облачно, по южной половине мокрый снег, местами сильный, метели, по северной половине преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 9-14, в отдельных районах 19-24 м/с. Температура днём 0,+5, местами +5,+10.

В Улан-Удэ временами мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +2,+4.
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