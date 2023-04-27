В регионе местами метели
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 апреля по республике облачно, по южной половине мокрый снег, местами сильный, метели, по северной половине преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 9-14, в отдельных районах 19-24 м/с. Температура днём 0,+5, местами +5,+10.
В Улан-Удэ временами мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +2,+4.
В Бурятии апрель заканчивается снежной погодой
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 27.04.2023
В регионе местами метели
Горожане соберут мусор во время пробежки
Участвовать могут представители вузов и ссузов республики
В Селенгинском районе поведут фестиваль-конкурс хореографии
На него приедет команда из Монголии
Соревнования прошли в Краснодарском крае
Ограничения введут 6 мая на участке трассы Улан-Удэ – Кяхта
Действует особый противопожарный режим
В соревнованиях участвовали более 260 спортсменов
Мужчина любил ездить в нетрезвом виде
Учебное заведение огородили забором из-за строительства спортплощадки
Продолжаются рекультивационные работы в Кяхте и Закаменске
Для этого советуют использовать «мантровую» воду
Животные считают эту территорию своей и могут напасть на людей
Мероприятия стартовали 23 апреля