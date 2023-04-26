В Бурятии сельчан возмутил выброшенный в поле гнилой картофель

Люди боятся, что его могут ненароком съесть коровы
Жители кабанского села Творогово забили тревогу. Они заявили в местной группе «Кабанск-инфо.24/7», что на поля в населённом пункте вывозят гнилой картофель. Люди поинтересовались, законно ли это и с кого потом спрашивать, если его вдруг съест скот.
В управлении сельского хозяйства районной администрации пояснили: вывоз остатков картофеля, где клубни – всего около 10%, а всё остальное – земля, согласовали с владельцем участка. С началом весенних полевых работ его запахают.
Сельчанам напомнили, что сельхозживотные должны пастись только в специально отведённых для этого местах.
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