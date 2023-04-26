Боксёры Бурятии стали призёрами в Владивостоке

Общество, Фото: пресс-служба Тарбагатайской спортшколы

Один из спортсменов удостоился специального приза



С 18 по 23 апреля во Владивостоке прошло открытое первенство Приморского межрегионального отделения ОГФСО «Юность России» по боксу среди юношей с 2005-2014 годов рождения. Первенство собрало более 160 юных спортсменов Дальнего Востока: из Приморского, Хабаровского краёв и Бурятии.



Республику и по совместительству Тарбагатайский район представили юные боксёры Тарбагатайской спортивной школы из посёлка Николаевский. По итогам первенства спортсмены Бурятии заняли следующие места:

- Егор К. - второе место;

- Максим К. – второе место;

- Иван К. - место.



Также Егор К. удостоился специального приза «За волю к победе». Об этом сообщает пресс-служба Тарбагатайской спортшколы.



