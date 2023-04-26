26 апреля

25 апреля

Популярное

Районы Бурятии посоревновались в волейболе

Районы Бурятии посоревновались в волейболе
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иволгинского района
В Иволгинском районе прошёл турнир детских команд республики

С 21 по 22 апреля в Иволгинском районе Бурятии прошёл II открытый турнир по волейболу среди юношей 2008 года рождения и младше и девушек 2007 года рождения и младше. Спортивное мероприятие провели в физкультурно-оздоровительном комплексе села Иволгинск.

В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из семи районов Бурятии: 16 команд девушек и 11 команд юношей. По итогам турнира результаты распределились следующим образом:

Среди юношей
Первое место - Джидинский район
Второе место - Иволгинский район, Сотниковская СОШ
Третье место - Окинский район

За волю к победе отмечена команда Тункинского района. «Лучший игрок» - Борис Е. (Джидинский район). «Лучший нападающий» - Эдик Д. (Иволгинский район, Сотниковская СОШ). «Лучший связующий» - Дамдин М. (Окинский район). «Лучший защитник» - Дандар Ч. (Иволгинский район, СШИР).

Среди девушек
Первое место - СШИР-1 (Иволгинский район)
Второе место - Джидинский район
Третье место - Иволгинский район, Сотниковская СОШ
Четвёртое место - Бичурский район

За волю к победе призы вручили командам Тункинского, Окинского районов и команде СШИР-2 Иволгинского района. «Лучший игрок» - Юлия Д. (СШИР-1). «Лучший центральный блокирующий» - Дари Л. (СШИР-1). «Перспективный игрок» - Виктория Б. (СШИР-1), «Лучший нападающий» - Елизавета Л. (Джидинский район). «Лучший связующий» - Номин Ч. (Сотниковская СОШ). «Лучший защитник» - Анна К. (Бичурский район). «Юный перспективный игрок» - Аяна Д. (СШИР-2). Об этом сообщает администрация Иволгинского района.
Бурятия волейбол Иволгинский район спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии проходит Единая неделя иммунизации
В Бурятии проходит Единая неделя иммунизации
Общество, 26.04.2023
Мероприятия стартовали 23 апреля
В Агинском округе расширят национальный театр
В Агинском округе расширят национальный театр
Общество, 26.04.2023
У «Амар сайна» появится новый репетиционный зал
Районы Бурятии посоревновались в волейболе
Районы Бурятии посоревновались в волейболе
Общество, 26.04.2023
В Иволгинском районе прошёл турнир детских команд республики
Православные Бурятии отметили Радоницу
Православные Бурятии отметили Радоницу
Общество, 26.04.2023
В храмах республики прошло пасхальное поминовение усопших
Боксёры Бурятии стали призёрами в Владивостоке
Боксёры Бурятии стали призёрами в Владивостоке
Общество, 26.04.2023
Один из спортсменов удостоился специального приза
В Улан-Удэ отопительный сезон может закончиться 10 мая
В Улан-Удэ отопительный сезон может закончиться 10 мая
Общество, 26.04.2023
В столице Бурятии назвали ориентировочные сроки отключения отопления и горячей воды
В Бурятии объявили конкурс ретро-фотографий
В Бурятии объявили конкурс ретро-фотографий
Общество, 26.04.2023
На конкурс принимаются только фотографии, созданные до 1945 года
Посещение севера Ольхона для иностранцев стало дороже
Посещение севера Ольхона для иностранцев стало дороже
Общество, 26.04.2023
Речь идёт о турмаршруте «Север острова Ольхон»
В столице Бурятии может появиться новый памятник «Дети войны»
В столице Бурятии может появиться новый памятник «Дети войны»
Общество, 26.04.2023
Правда, придётся снести вечернюю школу 
Жителям Бурятии пригрозили штрафами за запуск дронов
Жителям Бурятии пригрозили штрафами за запуск дронов
Общество, 26.04.2023
Размер штрафа может составить до 300 тысяч рублей
Рэпер Хаски из Улан-Удэ снял клип в Монголии
Рэпер Хаски из Улан-Удэ снял клип в Монголии
Общество, 26.04.2023
Он выпустил видео на свой новый трек «О любви»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^