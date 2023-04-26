В Иволгинском районе прошёл турнир детских команд республики
С 21 по 22 апреля в Иволгинском районе Бурятии прошёл II открытый турнир по волейболу среди юношей 2008 года рождения и младше и девушек 2007 года рождения и младше. Спортивное мероприятие провели в физкультурно-оздоровительном комплексе села Иволгинск.
В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из семи районов Бурятии: 16 команд девушек и 11 команд юношей. По итогам турнира результаты распределились следующим образом:
Среди юношей
Первое место - Джидинский район
Второе место - Иволгинский район, Сотниковская СОШ
Третье место - Окинский район
За волю к победе отмечена команда Тункинского района. «Лучший игрок» - Борис Е. (Джидинский район). «Лучший нападающий» - Эдик Д. (Иволгинский район, Сотниковская СОШ). «Лучший связующий» - Дамдин М. (Окинский район). «Лучший защитник» - Дандар Ч. (Иволгинский район, СШИР).
Среди девушек
Первое место - СШИР-1 (Иволгинский район)
Второе место - Джидинский район
Третье место - Иволгинский район, Сотниковская СОШ
Четвёртое место - Бичурский район
За волю к победе призы вручили командам Тункинского, Окинского районов и команде СШИР-2 Иволгинского района. «Лучший игрок» - Юлия Д. (СШИР-1). «Лучший центральный блокирующий» - Дари Л. (СШИР-1). «Перспективный игрок» - Виктория Б. (СШИР-1), «Лучший нападающий» - Елизавета Л. (Джидинский район). «Лучший связующий» - Номин Ч. (Сотниковская СОШ). «Лучший защитник» - Анна К. (Бичурский район). «Юный перспективный игрок» - Аяна Д. (СШИР-2). Об этом сообщает администрация Иволгинского района.
Районы Бурятии посоревновались в волейболе
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