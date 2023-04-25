В мае часть жителей Бурятии получат пенсии раньше обычного









Таким образом, одна трудовая неделя продлится четыре (2-5 мая), а другая – три дня (10-12). Плюс к этому всю страну ждут стандартные субботы и воскресенья – 13, 14, 20, 21, 27 и 28. Всего нерабочих дней в последнем весеннем месяце 11. Три из них праздничные и восемь приходятся на выходные.







Как сообщал «Байкал-Daily» , в мае первые две рабочие недели в Бурятии, как и по всей стране, будут сокращёнными. Так, с 29 апреля по 1 мая, то есть с субботы по понедельник, россиянам устроят трёхдневный уик-энд, а потом с 6-го по 9-ое (с субботы по вторник включительно) – четырёхдневный.Таким образом, одна трудовая неделя продлится четыре (2-5 мая), а другая – три дня (10-12). Плюс к этому всю страну ждут стандартные субботы и воскресенья – 13, 14, 20, 21, 27 и 28. Всего нерабочих дней в последнем весеннем месяце 11. Три из них праздничные и восемь приходятся на выходные.

В Бурятии в мае подкорректировали график выплаты пенсий. Часть жителей республики, которые находятся на заслуженном отдыхе, получат их раньше, чем обычно. Связано это с предстоящими праздниками и выходными.Как пояснили в Социальном фонде России по РБ, тем, кому деньги перечисляют через банки 6-го, 14-го числа и 21-го числа каждого месяца, пенсии придут на карты 5-го, 12-го и 19-го соответственно, а через почту, их доставят по графику работы почтовых отделений по месту жительства.В следующую среду, 3 мая, переведут единое денежное пособие за апрель (на детей до 17 лет и беременным), пособия по уходу за ребёнком до полутора лет и ежемесячную выплату на первенца до трёх лет, рождённого до 1 января 2023-го.