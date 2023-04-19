В Улан-Удэ открыли книжную выставку в память о живописце Дугарове

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В Национальной библиотеке Бурятии проходит книжная выставка, посвящённая 90-летию со дня рождения выдающегося бурятского художника Даши-Нимы Дугаровича Дугарова.Даши-Нима Дугарович родился 27 апреля 1933 года в улусе Амитхаша Агинского Бурятского автономного округа. В 1962 году окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры. Жил и работал в Улан-Удэ. В 1964 году стал членом Союза художников СССР.С 1993 года Даши-Нима Дугаров стал преподавать в собственной школе-студии «Буряад-зураг» в Улан-Удэ. Принимал участие в реставрации Агинского дацана и Цугольского дацана. Провёл шесть персональных выставок.Даши-Нима Дугаров получил звание народного художника РСФСР в 1982 году, стал член-корреспондентом Российской академии художеств в 2001 году. Лауреат премий в области литературы и искусства. Ушёл из жизни в ноябре 2001 года.- На выставке представлена уникальная коллекция книг, посвящённых жизни и творчеству Дугарова. Вы сможете познакомиться с множеством иллюстраций и фотографий, которые дополняют тексты о том, как художник стал легендой национального искусства Бурятии, - рассказали в Национальной библиотеке.Выставка будет работать до 30 апреля зале литературы по культуре и искусству.