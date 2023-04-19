19 апреля

18 апреля

Популярное

В Улан-Удэ открыли книжную выставку в память о живописце Дугарове

В Улан-Удэ открыли книжную выставку в память о живописце Дугарове
Общество,  Фото:Национальная библиотека Бурятии
Выставка проходит в Национальной библиотеке

В Национальной библиотеке Бурятии проходит книжная выставка, посвящённая 90-летию со дня рождения выдающегося бурятского художника Даши-Нимы Дугаровича Дугарова.

Даши-Нима Дугарович родился 27 апреля 1933 года в улусе Амитхаша Агинского Бурятского автономного округа. В 1962 году окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры. Жил и работал в Улан-Удэ. В 1964 году стал членом Союза художников СССР.

С 1993 года Даши-Нима Дугаров стал преподавать в собственной школе-студии «Буряад-зураг» в Улан-Удэ. Принимал участие в реставрации Агинского дацана и Цугольского дацана. Провёл шесть персональных выставок.

Даши-Нима Дугаров получил звание народного художника РСФСР в 1982 году, стал член-корреспондентом Российской академии художеств в 2001 году. Лауреат премий в области литературы и искусства. Ушёл из жизни в ноябре 2001 года.

- На выставке представлена уникальная коллекция книг, посвящённых жизни и творчеству Дугарова. Вы сможете познакомиться с множеством иллюстраций и фотографий, которые дополняют тексты о том, как художник стал легендой национального искусства Бурятии, - рассказали в Национальной библиотеке.

Выставка будет работать до 30 апреля зале литературы по культуре и искусству.


Возрастное ограничение 6+
художники выставка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ открыли книжную выставку в память о живописце Дугарове
В Улан-Удэ открыли книжную выставку в память о живописце Дугарове
Общество, 19.04.2023
Выставка проходит в Национальной библиотеке
Улан-удэнцам напомнили о перекрытых дорогах
Улан-удэнцам напомнили о перекрытых дорогах
Общество, 19.04.2023
В городе ограничили движение сразу на нескольких оживлённых участках
В Бурятии подвели итоги акции «Чистый лёд Байкала»
В Бурятии подвели итоги акции «Чистый лёд Байкала»
Общество, 19.04.2023
За три месяца акции было собрано 100 мешков мусора
Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену
Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену
Общество, 19.04.2023
Новые поправки ужесточат наказание за госизмену, за диверсии и терроризм
В Бурятии поднялся ажиотаж из-за простаивающего туалета за 3 с лишним миллиона
В Бурятии поднялся ажиотаж из-за простаивающего туалета за 3 с лишним миллиона
Общество, 19.04.2023
Он как по волшебству заработал после шумихи в соцсетях
Жители Бурятии высадят деревья в память о своих ветеранах
Жители Бурятии высадят деревья в память о своих ветеранах
Общество, 19.04.2023
За день планируется высадить более 60 тысяч сеянцев сосны
В Улан-Удэ Чингис Раднаев вновь споёт в оперетте «Мистер Икс»
В Улан-Удэ Чингис Раднаев вновь споёт в оперетте «Мистер Икс»
Общество, 19.04.2023
Показ состоится 4 мая в Бурятском оперном театре
В Улан-Удэ спасли замурованного в подвале котёнка
В Улан-Удэ спасли замурованного в подвале котёнка
Общество, 19.04.2023
На помощь животному пришли волонтёры и сотрудники управляющей компании
В Улан-Удэ студенты собрали 55 мешков мусора
В Улан-Удэ студенты собрали 55 мешков мусора
Общество, 19.04.2023
Уборку провели в сквере у 10-го корпуса ВСГУТУ и вдоль улицы Жердева
В Улан-Удэ юную нарушительницу научили наращивать ресницы
В Улан-Удэ юную нарушительницу научили наращивать ресницы
Общество, 19.04.2023
Девушка прошла курсы профмастерства 
В Чите к 9 мая установят четырёхметровый арт-объект
В Чите к 9 мая установят четырёхметровый арт-объект
Общество, 19.04.2023
На нём будут рисунки юных забайкальцев о Великой Отечественной войне

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^