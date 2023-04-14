Опрос среди жителей страны провёл ВЦИОМ
Накануне светлого праздника Пасхи всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос среди жителей страны о самых главных для них праздниках, сообщает РИА Новости.
- Самими важными праздниками россияне назвали День Победы (65%), Новый год (58%) и Пасху (29%), - показал опрос ВЦИОМ.
Пасху самым важным праздником считают чаще православные люди (37%) и представители других конфессий (17%), реже - верующие люди, не принадлежащие ни к какой конфессии (14%), колеблющиеся между верой и неверием (13%) и неверующие (3%).
Также респонденты рассказали, чем для них является празднование Пасхи. Для 32% это культурно-историческая традиция предков, для 28% - семейная традиция, для 12% - это священный обряд.
В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.
Россияне назвали важные для них праздники
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