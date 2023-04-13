Его творческий вечер пройдёт в рамках Забайкальского международного кинофестиваля
В Чите выступит народный артист России, советский и российский композитор Максим Дунаевский. Его творческий вечер-концерт состоится в забайкальском доме офицеров 1 июня.
Максим Дунаевский – один из приглашённых гостей юбилейного Забайкальского международного кинофестиваля. На концерте зрители услышат авторские песни и музыку из полюбившихся зрителям фильмов.
Вместе с артистом выступит певица Ангелина Сергеева и группа инструменталистов «Cocktail project», сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
Возрастное ограничение: 6+.
В Читу приедет композитор Максим Дунаевский
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