В Читу приедет композитор Максим Дунаевский

Его творческий вечер пройдёт в рамках Забайкальского международного кинофестиваля



В Чите выступит народный артист России, советский и российский композитор Максим Дунаевский. Его творческий вечер-концерт состоится в забайкальском доме офицеров 1 июня.



Максим Дунаевский – один из приглашённых гостей юбилейного Забайкальского международного кинофестиваля. На концерте зрители услышат авторские песни и музыку из полюбившихся зрителям фильмов.



Вместе с артистом выступит певица Ангелина Сергеева и группа инструменталистов «Cocktail project», сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.



Возрастное ограничение: 6+.

