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В Читу приедет композитор Максим Дунаевский

В Читу приедет композитор Максим Дунаевский
Общество,  Фото:скриншот
Его творческий вечер пройдёт в рамках Забайкальского международного кинофестиваля

В Чите выступит народный артист России, советский и российский композитор Максим Дунаевский. Его творческий вечер-концерт состоится в забайкальском доме офицеров 1 июня.

Максим Дунаевский – один из приглашённых гостей юбилейного Забайкальского международного кинофестиваля. На концерте зрители услышат авторские песни и музыку из полюбившихся зрителям фильмов.

Вместе с артистом выступит певица Ангелина Сергеева и группа инструменталистов «Cocktail project», сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

Возрастное ограничение: 6+.
Забайкальский край концерт творческий вечер кинофестиваль композитор

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