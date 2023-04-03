В Бурятии завершился фестиваль «Алтан Мундарга»
Представитель Агинского Бурятского округа Чингис Батомункуев стал абсолютным чемпионом VI международного этнокультурного фестиваля «Алтан Мундарга», который прошёл с 1 по 2 апреля в Улан-Удэ. По информации Буддийской традиционной Сангхи России, в упорной борьбе он стал лучшим костоломом турнира по разбиванию хребтовой кости и выиграл один миллион рублей.
У женщин призовую тройку составили Закаменского района Бурятии. Первое место у Юмжаны Раднаевой. Второе – у Сойжины Намсараевой, Третье – у Алины Гончиковой, сообщает администрация Закаменского района.
Напомним, что в фестивале приняли участие более тысячи человек из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Тувы, Калмыкии, Монголии и Китая. Кроме этого, в рамках «Алтан Мундарги» Жалсып Манзаров установил мировой рекорд по разбиванию хребтовой кости – 63 разбитые хребтовые кости за одну минуту. Фоторепортаж «Байкал-Daily» об фестивале можно посмотреть здесь.
Чемпионом по разбиванию костей стал представитель Агинского округа
Общество, Фото:
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