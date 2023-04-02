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В Улан-Удэ установили рекорд по разбиванию хребтовой кости

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований

Жалсып Манзаров установил мировой рекорд на фестивале по разбиванию хребтовой кости «Алтан Мундарга» (6+). Рекорд - 63 разбитые хребтовые кости за одну минуту. Об этом сообщает «Тунка-инфо.24/7».

Ранее сообщалось, что на мероприятии собираются установить новый рекорд по разбиванию хребтовой кости. За 1 минуту 60 костей должен был разбить именитый костолом Жалсып Манзаров в присутствии главного редактора международного агентства регистрации рекордов «InterRecord» Влада Копылова (г. Москва). В итоге спортсмену накануне удалось разбить 63 кости. 

Фестиваль «Алтан Мундарга» проходит 1-2 апреля в Физкультурно-спортивном комплексе. В состязании участвуют около 1000 человек. Общий призовой фонд – 2 миллиона рублей. Главный приз – один миллион рублей

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году Жалсып Манзаров стал абсолютным чемпионом IV международного этнокультурного фестиваля «Алтан Мундарга». Он выиграл однокомнатную квартиру в Улан-Удэ.

В 2021 году на шоу «Я почти знаменит» (12+) на Первом канале молодой человек из Тункинского района эффектно разбил в течение минуты 59 костей.


фестиваль разбивание хребтовой кости

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