В Улан-Удэ покрестились 11 осуждённых женщин





В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошло таинство крещения. Обряд провёл священник Спасо-Преображенского храма села Иволгинск протоиерей Владимир Агафонов.- В православной молитвенной комнате, расположенной на территории учреждения, отец Владимир провёл обряд, в котором приняли участие 11 женщин, изъявивших желание принять христианство, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.После крещения осуждённые женщины смогли исповедаться и побеседовать со священнослужителем на сокровенные темы.