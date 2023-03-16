В Улан-Удэ покрестились 11 осуждённых женщин

После женщины смогли исповедаться
В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошло таинство крещения. Обряд провёл священник Спасо-Преображенского храма села Иволгинск протоиерей Владимир Агафонов.
- В православной молитвенной комнате, расположенной на территории учреждения, отец Владимир провёл обряд, в котором приняли участие 11 женщин, изъявивших желание принять христианство, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
После крещения осуждённые женщины смогли исповедаться и побеседовать со священнослужителем на сокровенные темы.
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