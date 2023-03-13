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В Бурятии начались масштабные генетические исследования на базе БРКОД

В Бурятии начались масштабные генетические исследования на базе БРКОД
Общество,  Фото:БРКОД
В Бурятском республиканском клиническом онкологическом диспансере стартовали масштабные генетические исследования

- Наследственный рак — это когда внутри семьи из поколения в поколение «гуляет» мутировавший ген, который должен «ремонтировать» клетки с ошибками на уровне ДНК, а теперь не выполняет свои функции. Подобная мутация гена повышает риски заболеть раком в десятки раз и передаётся по наследству, - сообщили в БРКОД. - В настоящее время очень хорошо изучен наследственный рак молочной железы (РМЖ), а также выявлены генетические дефекты, приводящие к его возникновению. Известно, что почти 30% пациентов с онкологией, у которых в семье были случаи заболевания РМЖ (в том числе рак яичников, рак щитовидной железы, рак предстательной железы, рак желудка), имеют мутации генов BRCA1 и BRCA2.

Благодаря молекулярно-генетической диагностике мы можем получить информацию о предрасположенности к тому или иному заболеванию, в том числе раку, и «сыграть на опережение».

Но в последнее время пациенты, которым поставили неутешительный диагноз, рассказывают, что они сдавали тест на мутацию генов BRCA1 и BRCA2, и у них не обнаружили таких мутаций.

Группа исследователей НИИ онкологии Томского НИМЦ, изучив сложившуюся ситуацию, обнаружили, что «европейских» мутаций генов BRCA1/2 в популяциях коренных этносов Сибири и Забайкалья – нет.

Оказывается, что определённые этнические группы (якуты, тувинцы, хакасы, буряты) имеют свои специфические мутации генов, предрасполагающие к возникновению рака молочной железы и рака яичников (РЯ).

Исследования были проведены на территории Якутии, Хакасии и в Туве. Сейчас группа исследователей начала работу в Бурятии. Потому что у бурятского этноса тоже не найдены мутаций генов BRCA1/2, и, конечно, при сдаче анализа мутации этих генов не будут обнаружены. Но также, как и у других этнических групп, у бурят есть гены, изучение которых необходимо для раскрытия тайны предрасположенности к раку молочной железы/раку яичников для этой этнической группы.

Благодаря соглашению, заключённому между правительством Республики Бурятии и Томским НИМЦ, в Бурятии начались масштабные исследования, которые дадут необходимую клиническую базу для определения тех генов, мутации которых ведут к раку.

Рассказывает к.м.н., научный сотрудник лаборатории молекулярной онкологии и иммунологии НИИ онкологии Томского НИМЦ Полина Гервас:
- При первой экспедиции нами были собраны образцы. У бурятского этноса не найдены «европейские» мутации, но у двух пациенток были обнаружены мутации генов RAD51D и у одного мутация гена PTEN. Это редкие мутации и для того, чтобы доказать, что мутации этих генов приводят к развитию РМЖ/рака яичников у бурят, нам нужно набрать большое количество образцов. Только так мы найдём повторяющиеся мутации разных генов, ассоциированных с РМЖ, среди бурятского этноса, определим перечень мутаций, ответственных за развитие рака молочной железы/рака яичников у бурят.

Для чего нам нужны эти исследования? Уже доказано, что сдавать анализ на мутацию генов BRCA1/2 для бурятского этноса – бесполезно. Но для того, чтобы выявить причины наследственного рака у бурят, нужно выявить новые гены и мутации, которые ведут к раку.

Напомним, что мутация гена увеличивает риск возникновения заболевания на 90% в период всей жизни.

По словам зампреда правительства Республики Бурятия – министра здравоохранения Республики Бурятия Евгении Лудуповой, результаты исследования позволят индивидуализировать подходы к профилактике, наблюдению и лечению РМЖ/РЯ у бурятского этноса:
- Это повысит эффективность проводимой терапии, показатели общей выживаемости больных раком, а так же предотвратит онкологическое заболевание у их «здоровых» родственников. Рада, что по следам визита звёздных академиков Томского НИМЦ в Бурятии начале такая важная научная работа. Это позволит всему медицинскому научному сообществу Бурятии перешагнуть на новый уровень развития при поддержке именитых учёных Российской Федерации.

онкологический диспансер онкология БРКОД Бурятия медицина наука

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