За неделю в Бурятии устранили 27 канализационных засоров

Общество, Фото: из архива МУП "Водоканал"

Неделей ранее их было больше на 12



За последние семь дней – с 6 по 12 марта включительно – на водопроводных сетях в Улан-Удэ зафиксировали семь технологических нарушений. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».



Всего сотрудники предприятия отремонтировали и отогрели 31 водоразборную колонку: 7 – в Железнодорожном, 10 – в Октябрьском и 14 – в Советском районе. Кроме того, специалисты ликвидировали 27 канализационных засоров. Неделей ранее их было больше – 39.

