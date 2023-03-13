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За неделю в Бурятии устранили 27 канализационных засоров

За неделю в Бурятии устранили 27 канализационных засоров
Общество,  Фото:из архива МУП "Водоканал"
Неделей ранее их было больше на 12

За последние семь дней – с 6 по 12 марта включительно – на водопроводных сетях в Улан-Удэ зафиксировали семь технологических нарушений. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Всего сотрудники предприятия отремонтировали и отогрели 31 водоразборную колонку: 7 – в Железнодорожном, 10 – в Октябрьском и 14 – в Советском районе. Кроме того, специалисты ликвидировали 27 канализационных засоров. Неделей ранее их было больше – 39.
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