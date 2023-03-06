Теннисистки Бурятии победили на первенстве ДФО

Юноши стали призёрами турнира



3 марта в Якутске стартовало лично-командное первенство Дальневосточного федерального округа по настольному теннису до 20 лет. В соревнованиях принимает участие сборная Бурятии.



В первый игровой день девушки сборной в составе: Доржиевой Аниты, Сулаевой Виктории, Буяновой Анастасии, Гармаевой Дарису и Бадашкеевой Ирины – стали обладателями золотых медалей и путёвки в финал первенства России до 20 лет. Оно пройдёт с 3 по 9 апреля в городе Чебоксары.



Юниорская сборная в составе: Цыбикжапова Дугара, Антонова Максима, Дурхисанова Ильи, Шубина Павла, Бадмацыренова Станислава заняли третье место, пропустив вперёд команды Якутии и Приморского края. Об этом сообщает паблик «Настольный теннис Бурятии».

