Юноши стали призёрами турнира
3 марта в Якутске стартовало лично-командное первенство Дальневосточного федерального округа по настольному теннису до 20 лет. В соревнованиях принимает участие сборная Бурятии.
В первый игровой день девушки сборной в составе: Доржиевой Аниты, Сулаевой Виктории, Буяновой Анастасии, Гармаевой Дарису и Бадашкеевой Ирины – стали обладателями золотых медалей и путёвки в финал первенства России до 20 лет. Оно пройдёт с 3 по 9 апреля в городе Чебоксары.
Юниорская сборная в составе: Цыбикжапова Дугара, Антонова Максима, Дурхисанова Ильи, Шубина Павла, Бадмацыренова Станислава заняли третье место, пропустив вперёд команды Якутии и Приморского края. Об этом сообщает паблик «Настольный теннис Бурятии».
Теннисистки Бурятии победили на первенстве ДФО
Общество, Фото:
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