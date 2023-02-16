16 февраля

15 февраля

Популярное

Работница детсада из Бурятии выиграла в лотерею 97 млн рублей

Работница детсада из Бурятии выиграла в лотерею 97 млн рублей
Общество,  Фото:"Столото"
Обладательница суперприза до этого никогда не летала на самолёте, а теперь отправится путешествовать

Как сообщал «Байкал-Daily», 23 января счастливчик из Бурятии сорвал суперприз «Спортлото «6 из 45», выиграв 97 954 565 рублей. На этот момент, кто победил, оставалось загадкой.

Сегодня же стало известно, что самой удачливой среди всех участников оказалась скромная работница детского сада Надежда из Улан-Удэ. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в компании «Столото».

На оформление многомиллионной суммы Надежда лично приехала в столичный лотерейный центр «Столото». В качестве поддержки она пригласила с собой подругу Екатерину, с которой она работает долгое время. В ходе интервью победительница рассказала историю победы, а её знакомая поделилась своими эмоциями от новости о выигрыше.

Надежда рассказала, что предпочитает лотерею «Спортлото «6 из 45» из-за недорогой стоимости билета – 30 рублей.

— Лотерейный билет я купила в мобильном приложении «Столото». Комбинацию из шести чисел придумала сама. Числа возникли в моей голове, и я отметила их в игровом поле билета. Поставила эту комбинацию сразу на девять тиражей подряд. Так подсказала интуиция, — говорит победительница.

Это не первый для Надежды крупный выигрыш. Около двух лет назад ей удалось выиграть в другую лотерею, распространяемую «Столото», 15 тысяч рублей. С тех пор жительница Улан-Удэ регулярно покупала билеты и надеялась на более внушительный приз.

— Выиграть 97 миллионов в лотерею — это для меня сенсация! Я много отдавала по жизни, старалась совершать добрые поступки, помогать нуждающимся. Возможно, мне воздалось за все сложности, с которыми приходилось сталкиваться. Каждую копейку зарабатывала с большим трудом, прикладывала много усилий, — откровенно рассказала участница.

Надежда долго не могла поверить в победу. Она много раз перепроверяла информацию в мобильном приложении и на сайте «Столото», в местных точках продаж лотерейных билетов, звонила на горячую линию распространителя лотерей. Убедившись в реальности события, она поделилась радостной новостью с подругой Екатериной.

— Надя добрый, отзывчивый человек и надёжный друг, который никогда не подведет. Я её называю Мать Тереза. Очень рада, что теперь перед ней открыты новые горизонты для интересной и красивой жизни. Настал её час, время перемен, - поделилась подруга.

Много лет Надежда работала на хлебозаводе, начинала с должности уборщицы. Благодаря трудолюбию ее назначили на более высокую позицию — укладчицей хлеба. Сейчас она работает кухонным работником в детском саду.

Победительница поделилась, что после получения выигрыша она отправится на заслуженный отдых. Купит загородный дом, займётся садоводством. Надежда также задумывается о покупке недвижимости в другом городе.

Женщина всегда мечтала о путешествиях, но у неё не было материальной возможности. Теперь она позволит себе посмотреть мир и посетить самые популярные мировые курорты. В планах у участницы полететь на Мальдивские острова. Благодаря выигрышу, победительница исполнит ещё одну давнюю мечту — купит попугая Жако.

Надежда убеждена, что благодаря выигрышу ее жизнь в корне изменится: и внешне, и внутренне. Она всерьёз хочет заняться своим здоровьем и красотой. Планирует обновить гардероб, посетить салоны красоты и заняться спортом.

— Начнётся новая жизнь, о таком я даже мечтать не могла. Иногда казалось, что нет просвета среди всех жизненных трудностей. Не имея финансовой стабильности, я не решалась на ряд поступков. Сейчас у меня появилось спокойствие на душе. Стану увереннее в себе. Начну действовать себе во благо, — говорит женщина.

Благодаря выигрышу в жизни Надежды произошло ещё одно впечатляющее событие.

— Я никогда не была в Москве, даже на самолёте не летала. Оформление выигрыша в лотерейном центре «Столото» стало отличным поводом для приезда в столицу. Я всегда смотрела по телевизору парад к 9 мая и хотела хоть раз побывать на Красной площади. И это желание сбылось, — говорит любимица фортуны.

Надежда — человек творческий. Ко дню рождения близких людей она сочиняет поздравления в стихотворной форме и делает хэндмейд открытки. Лотереи — ещё одно хобби женщины. К розыгрышам она относится как к развлечению. Победительница верит в удачу и незадолго до выигрыша купила себе талисман в виде шейной подвески.

лотерея

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Работница детсада из Бурятии выиграла в лотерею 97 млн рублей
Работница детсада из Бурятии выиграла в лотерею 97 млн рублей
Общество, 16.02.2023
Обладательница суперприза до этого никогда не летала на самолёте, а теперь отправится путешествовать
В Бурятии в этом году благоустроят ещё 84 детские площадки
В Бурятии в этом году благоустроят ещё 84 детские площадки
Общество, 16.02.2023
На их строительство планируют потратить более 400 млн рублей
Улан-удэнцам объяснили, как оформить справку на бесплатное питание для детей
Улан-удэнцам объяснили, как оформить справку на бесплатное питание для детей
Общество, 16.02.2023
Право на него имеют школьники, родители которых получают единое пособие
В Улан-Удэ наводят красоту и чистоту перед Сагаалганом и Масленицей
Общество, 16.02.2023
Коммунальщики взялись за уборку мусора и подсыпку дорог
Бурятию тряхнуло ещё раз
Бурятию тряхнуло ещё раз
Общество, 16.02.2023
Подземные толчки зафиксировали на севере республики
В Бурятии лесники получили новенький грузовик
В Бурятии лесники получили новенький грузовик
Общество, 16.02.2023
Машина отлично подходит для тяжёлых условий лесов Кабанского района
В Бурятии завершаются сборы с гранатомётчиками
В Бурятии завершаются сборы с гранатомётчиками
Общество, 16.02.2023
Военнослужащие отрабатывают контрольную стрельбу
С начала года в Бурятии подорожали овощи, женские сумки и похороны
С начала года в Бурятии подорожали овощи, женские сумки и похороны
Общество, 16.02.2023
Специалисты рассказали, как изменились цены в республике в январе
Житель Забайкалья спас коршуна с повреждённым крылом
Житель Забайкалья спас коршуна с повреждённым крылом
Общество, 16.02.2023
Мужчина подобрал раненую птицу на дороге
Улан-удэнцы назвали страны, где хотели бы жить
Улан-удэнцы назвали страны, где хотели бы жить
Общество, 16.02.2023
Женщины в основном стремятся в Италию, а мужчины – в США
В Бурятии отремонтируют 21 мост
В Бурятии отремонтируют 21 мост
Общество, 16.02.2023
Также будет увеличена субсидия районам на содержание дорог
Подростки из улан-удэнского СИЗО нарисовали открытки к 23 февраля
Подростки из улан-удэнского СИЗО нарисовали открытки к 23 февраля
Общество, 16.02.2023
Они были адресованы папам, дедушкам и братьям
В этому году на Ольхоне снега больше, чем обычно
В этому году на Ольхоне снега больше, чем обычно
Общество, 16.02.2023
Снег выпал даже там, где его обычно не бывает

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^