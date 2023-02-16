Работница детсада из Бурятии выиграла в лотерею 97 млн рублей

Обладательница суперприза до этого никогда не летала на самолёте, а теперь отправится путешествовать
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 января счастливчик из Бурятии сорвал суперприз «Спортлото «6 из 45», выиграв 97 954 565 рублей. На этот момент, кто победил, оставалось загадкой.
Сегодня же стало известно, что самой удачливой среди всех участников оказалась скромная работница детского сада Надежда из Улан-Удэ. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в компании «Столото».
На оформление многомиллионной суммы Надежда лично приехала в столичный лотерейный центр «Столото». В качестве поддержки она пригласила с собой подругу Екатерину, с которой она работает долгое время. В ходе интервью победительница рассказала историю победы, а её знакомая поделилась своими эмоциями от новости о выигрыше.
Надежда рассказала, что предпочитает лотерею «Спортлото «6 из 45» из-за недорогой стоимости билета – 30 рублей.
— Лотерейный билет я купила в мобильном приложении «Столото». Комбинацию из шести чисел придумала сама. Числа возникли в моей голове, и я отметила их в игровом поле билета. Поставила эту комбинацию сразу на девять тиражей подряд. Так подсказала интуиция, — говорит победительница.
Это не первый для Надежды крупный выигрыш. Около двух лет назад ей удалось выиграть в другую лотерею, распространяемую «Столото», 15 тысяч рублей. С тех пор жительница Улан-Удэ регулярно покупала билеты и надеялась на более внушительный приз.
— Выиграть 97 миллионов в лотерею — это для меня сенсация! Я много отдавала по жизни, старалась совершать добрые поступки, помогать нуждающимся. Возможно, мне воздалось за все сложности, с которыми приходилось сталкиваться. Каждую копейку зарабатывала с большим трудом, прикладывала много усилий, — откровенно рассказала участница.
Надежда долго не могла поверить в победу. Она много раз перепроверяла информацию в мобильном приложении и на сайте «Столото», в местных точках продаж лотерейных билетов, звонила на горячую линию распространителя лотерей. Убедившись в реальности события, она поделилась радостной новостью с подругой Екатериной.
— Надя добрый, отзывчивый человек и надёжный друг, который никогда не подведет. Я её называю Мать Тереза. Очень рада, что теперь перед ней открыты новые горизонты для интересной и красивой жизни. Настал её час, время перемен, - поделилась подруга.
Много лет Надежда работала на хлебозаводе, начинала с должности уборщицы. Благодаря трудолюбию ее назначили на более высокую позицию — укладчицей хлеба. Сейчас она работает кухонным работником в детском саду.
Победительница поделилась, что после получения выигрыша она отправится на заслуженный отдых. Купит загородный дом, займётся садоводством. Надежда также задумывается о покупке недвижимости в другом городе.
Женщина всегда мечтала о путешествиях, но у неё не было материальной возможности. Теперь она позволит себе посмотреть мир и посетить самые популярные мировые курорты. В планах у участницы полететь на Мальдивские острова. Благодаря выигрышу, победительница исполнит ещё одну давнюю мечту — купит попугая Жако.
Надежда убеждена, что благодаря выигрышу ее жизнь в корне изменится: и внешне, и внутренне. Она всерьёз хочет заняться своим здоровьем и красотой. Планирует обновить гардероб, посетить салоны красоты и заняться спортом.
— Начнётся новая жизнь, о таком я даже мечтать не могла. Иногда казалось, что нет просвета среди всех жизненных трудностей. Не имея финансовой стабильности, я не решалась на ряд поступков. Сейчас у меня появилось спокойствие на душе. Стану увереннее в себе. Начну действовать себе во благо, — говорит женщина.
Благодаря выигрышу в жизни Надежды произошло ещё одно впечатляющее событие.
— Я никогда не была в Москве, даже на самолёте не летала. Оформление выигрыша в лотерейном центре «Столото» стало отличным поводом для приезда в столицу. Я всегда смотрела по телевизору парад к 9 мая и хотела хоть раз побывать на Красной площади. И это желание сбылось, — говорит любимица фортуны.
Надежда — человек творческий. Ко дню рождения близких людей она сочиняет поздравления в стихотворной форме и делает хэндмейд открытки. Лотереи — ещё одно хобби женщины. К розыгрышам она относится как к развлечению. Победительница верит в удачу и незадолго до выигрыша купила себе талисман в виде шейной подвески.
Работница детсада из Бурятии выиграла в лотерею 97 млн рублей
Общество, Фото:
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