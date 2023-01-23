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Житель Бурятии выиграл в лотерею почти 98 млн рублей

Житель Бурятии выиграл в лотерею почти 98 млн рублей
Общество, 
Это самый крупный куш в истории республики

В Бурятии произошла очередная «лотерейная» сенсация. Сегодня, 23 января, стало известно, что счастливчик из республики выиграл около 98 млн рублей, купив лотерейный билет в «Спортлото «6 из 45».

- Случилось! У «Столото» настоящий лотерейный праздник — нашёлся счастливчик, забравший себе суперприз «Спортлото «6 из 45». Комбинация, поставленная на 9 тиражей, выиграла 97 954 565 рублей. Поздравляем мультимиллионера из Бурятии, - обратились представители лотерейного бренда «Столото».

Счастливчик ещё не обратился за выигрышем в лотерейный центр «Столото». Известно лишь, что победитель приобрёл заветный билет за 270 рублей сразу на девять тиражей подряд.

По правилам лотереи «Спортлото «6 из 45», чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать всю выигрышную комбинацию. Победными для жителя Бурятии оказались числа 34, 12, 6, 16, 27, 42.

Как сообщал «Байкал-Daily», жители Бурятии не раз становились моментальными миллионерами.

Так, в феврале 2022 года улан-удэнец выиграл почти 9 млн рублей в «Спортлото «5 из 36». Такую большую сумму ему принёс многотиражный билет, купленный за 120 рублей.

Летом 2020 года бухгалтер из Бурятии выиграла в лотерею почти миллион. «В тот момент я не верила в такой подарок судьбы. Сразу позвала старшую дочь и попросила подтвердить, правда ли я вижу на экране почти миллион», - рассказала женщина.

В 2017 году житель Улан-Удэ сорвал на тот момент рекордный для Бурятии куш – больше 46 миллионов рублей.

лотерея

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