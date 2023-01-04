Ребятишкам вручили мягкие игрушки и сладкие подарки
Ребятишкам пожелали скорейшего выздоровления и вручили им подарки. Сотрудники исправительного учреждения поздравили с праздником и их родителей.
|
04 января
03 января
Популярное
|
В столице Бурятии сотрудники колонии поздравили онкобольных детей
Общество, Фото:
Ребятишкам вручили мягкие игрушки и сладкие подарки
Ребятишкам пожелали скорейшего выздоровления и вручили им подарки. Сотрудники исправительного учреждения поздравили с праздником и их родителей.
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В праздники мусорные контейнеры в городе ломятся от отходов
Ребятишкам вручили мягкие игрушки и сладкие подарки
Его оборудуют около Свято-Одигитриевского собора
Мальчиков в декабре было больше, чем девочек
Волонтёры продолжают поиски ещё шести жителей республики
Зимний волшебник вручил ребятишкам новогодние подарки
В некоторых многоэтажках похолодало до 16°С
Специалисты советуют быть осторожнее с домашними морсами и холодцом
Полицейские устроили для них «День открытых дверей»
Директора УК оштрафовали на 50 тысяч рублей
Его посмертно наградили орденом Мужества
Прежние версии приложения перестанут работать с 5 января
Игры с аниматорами решили сдвинуть на день
Среди самых популярных товаров оказались фантик от шоколадного батончика и пластиковая бутылка
С нового года число рейсов в Кызыл увеличилось до двух в неделю
|