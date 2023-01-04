В столице Бурятии сотрудники колонии поздравили онкобольных детей

Ребятишкам вручили мягкие игрушки и сладкие подарки





Сотрудники улан-удэнской исправительной колонии № 7 поздравили с Новым годом маленьких жителей республики, которые проходят лечение в онкологическом отделении детской республиканской клинической больницы (ДРКБ). В рамках благотворительной акции они собрали тёплые вещи, сладкие подарки, мягкие игрушки и развивающие игры и отправились в ДРКБ, рассказали в пресс-службе республиканского УФСИН.Ребятишкам пожелали скорейшего выздоровления и вручили им подарки. Сотрудники исправительного учреждения поздравили с праздником и их родителей.