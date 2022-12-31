Детей Бурятии поздравил полицейский Дед Мороз

Общество, Фото: пресс-служба МВД по РБ

Сотрудники полиции пришли в гости к ребятам из семей в трудной жизненной ситуации



Стражи порядка из районов Бурятии облачились в костюм главного новогоднего героя. Полицейские Деды Морозы поздравили детей из семей в трудной жизненной ситуации по всей республике.



Так, в Заиграевском районе состоящие на профилактическом учете в ПДН дети и их родители стали зрителями новогодней сказки «Когда приходят чудеса», которую для них организовали сотрудники правоохранительных органов. Хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой настроил всех на праздничный лад, а сладкие подарки добавили свою порцию счастья.



В Тункинском и Окинском районах ежегодную всероссийскую полицейскую акцию поддержали работники райсудов, ФСБ, УФСИН, Росгвардии, УФССП, межрайонного следственного отдела СУ СК по региону. На собранные сотрудниками ОВД вместе с представителями этих ведомств средства были приобретены 77 сладких презентов для детей из неблагополучных семей. Вручили подарки перевоплотившиеся в новогодних волшебников полицейские и представители общественного совета при МО МВД России «Тункинский», которые посетили детей по месту жительства.



Навестили семьи в трудной жизненной ситуации и в Баргузинском районе. Полицейский Дед Мороз, инспекторы ПДН и общественники не только адресовали взрослым и детям добрые пожелания, но и напомнили о безопасности во время отдыха, правилах поведения в общественных местах и на дороге в зимний период. Родителей они предупредили о необходимости контроля за досугом несовершеннолетних и недопустимости их нахождения в позднее время на улице без сопровождения взрослых.



Волшебную эстафету добра подхватили и сотрудники управления МВД России по г. Улан-Удэ. Как и их коллеги, они на время сменили форменную одежду на нарядные костюмы и с подарками приехали к подучётным семьям.



Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз» продлится до 10 января.



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