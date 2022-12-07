Она стартует 25 декабря
Объявив следующие два года годами посещения Монголии, правительство Монголии поставило перед собой цель принять один миллион туристов в 2023 году. В связи с этим проводится ряд поэтапных работ по созданию благоприятных условий для путешествий и отдыха. В частности, реализуются такие меры, как пересмотр закона о туризме, создание правовой базы и увеличение количества международных рейсов, железнодорожных рейсов и междугородних автобусов, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В рамках проводимых мероприятий заместитель мэра Улан-Батора, отвечающий за социальный сектор, экологическое развитие и загрязнение воздуха и окружающей среды, З. Тумуртумоо сегодня, 7 декабря, принял представителей зарубежных СМИ. В ходе встречи заммэра и руководитель столичного управления туризма Д. Батсух предоставили журналистам информацию об особенностях Монголии, столицы страны и местной индустрии туризма, а также ответили на их вопросы.
- В настоящее время обсуждается проект закона о туризме и разрабатываются комплексные и специальные программы для этого сектора. Например, мы готовимся запустить туристическую программу «Новый год в Монголии» в столице с 25 декабря по 10 января, - в частности пояснил З. Тумуртумоо.
Он также подчеркнул, что многие организации сферы услуг столицы, такие как магазины, торговые центры, учреждения искусства и культуры, участвуют в этой новогодней программе, объявляя скидки и акции.
Улан-Батор запустит туристическую программу «Новый год в Монголии»
Общество, Фото:
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