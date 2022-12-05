Котик, которого хотела усыпить жительница Улан-Удэ, пошёл на поправку

Однако ему ещё месяц придётся провести в клетке









Кузя покалечился при падении с пятого этажа. Хозяйка сначала была готова на всё, чтобы его спасти, но потом внезапно передумала. У волонтёров просто не осталось выбора. Они решили сами позаботиться о животном.









- Но вот одна лапка почему-то «отказывает». Снежа периодически не наступает на неё, не может согнуть. Скорее всего, это неврологическое после удара по голове. Но на всякий случай ждём рентген и после этого сможем сказать более точно, – подчеркнули в «Собаке счастья».







Улучшилось и состояние кошки Снежи, лишившейся зрения из-за живодёров. Способность видеть к ней вернулась.- Но вот одна лапка почему-то «отказывает». Снежа периодически не наступает на неё, не может согнуть. Скорее всего, это неврологическое после удара по голове. Но на всякий случай ждём рентген и после этого сможем сказать более точно, – подчеркнули в «Собаке счастья».