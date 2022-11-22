В Улан-Удэ кошка, лишившаяся зрения из-за живодёров, приходит в себя

На прошлой неделе в улан-удэнском фонде «Собака счастья» рассказали душераздирающую историю про уличную кошку по кличке Снежа. Животное, которому всего лишь три-четыре месяца, уже лишилось зрения. Произошло это после того, как двое пьяных мужчин, увидев кошку на заборе, решили покидать в неё камни.
Волонтёры отвезли Снежу в ветеринарную клинику. Из-за полученных травм кошка ничего не видела и даже не могла есть, поскольку координация движений у неё нарушилась.
Спустя несколько дней представители фонда рассказали о состоянии своей подопечной. Они признались, что при каждом звонке из клиники скрещивали пальцы, боясь услышать плохие новости. Кошка постепенно приходит себя, но все ещё до конца не может ориентироваться в пространстве.
- К счастью, к Снеже возвращается зрение. Она чувствует по запаху, что рядом корм, но не может найти миску. Уткнувшись в стену, продолжает так и стоять. Последствия удара по голове. Верим, что это пройдёт. В клинике делают всё возможное, – отметили в «Собаке счастья».
Кошечку ждёт долгое лечение. Волонтёры поблагодарили всех, кто принимал участие в её спасении. Благодаря неравнодушным людям на лечение животного удалось собрать 43 тысячи рублей.