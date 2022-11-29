29 ноября

28 ноября

Популярное

В Улан-Удэ спасают искалеченного кота, которого решила умертвить хозяйка

В Улан-Удэ спасают искалеченного кота, которого решила умертвить хозяйка
Общество,  Фото:страница фонда «Собака счастья» во «ВКонтакте»
Он упал с пятого этажа и сломал три лапы

В улан-удэнском фонде «Собака счастья» поделились грустной историей про очередного подопечного. Жительница Улан-Удэ привезла своего кота по кличке Кузя в ветеринарную клинику. Он упал с пятого этажа и сломал сразу три лапки.

Женщина оставила питомца в стационаре и была готова на всё, чтобы его спасти. Но потом внезапно передумала.

- Мы не знаем, что произошло дальше, какие мысли возникли в голове у хозяйки, что её сподвигло на такое решение, но после она пришла и уже спокойно, без эмоций, сказала усыпить Кузю, – рассказали в фонде. – Единственный аргумент – что он, возможно, будет хромать. А прихрамывающий котик, по всей видимости, не достоин жизни.

У волонтёров просто не осталось выбора. Они решили сами позаботиться об искалеченном животном.

- Скорее всего, бывшая хозяйка решила, что дешевле завести нового котика, чем оплачивать операцию. Но мы считаем, что любая жизнь бесценна и если уж Кузя выжил после такого страшного падения, то мы с вами должны сделать всё, чтобы он боролся до конца. Нет сил смотреть, как котёнок дрожит от мучительной боли. Он не может встать и просто жалобно мяукает, когда к нему подходишь, – говорят в организации.

Бросившая животное улан-удэнка даже забрала и унесла тёплую рубашку, которую сначала «заботливо» стелила под ним. Его взгляд в этот момент, полный тоски и печали, забыть невозможно, признались представители фонда. Они объявили сбор средств на лечение котика в своей официальной группе во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck.

- Сейчас Кузе нужно делать операцию на трёх лапках. Чудо, что он вообще выжил. И мы уверены, что он ещё встретит своих настоящих людей. Главное, чтобы поправился, – отмечают в «Собаке счастья».

животные домашние животные кошка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Дороги Улан-Удэ расчищают от снега
Дороги Улан-Удэ расчищают от снега
Общество, 29.11.2022
Автомобилистов просят пропускать спецтехнику для подсыпки дорог 
Жителей Бурятии предупреждают об опасности тонкого льда
Жителей Бурятии предупреждают об опасности тонкого льда
Общество, 29.11.2022
Неокрепший лёд несёт смертельную опасность 
В Бурятии разыграют кубок по практической стрельбе
В Бурятии разыграют кубок по практической стрельбе
Общество, 29.11.2022
Участие примут спортивные федерации, входящие в БРО РСБИ
В Улан-Удэ отметят «Праздник новой юрты»
В Улан-Удэ отметят «Праздник новой юрты»
Общество, 29.11.2022
На сцене СКЦ Стеклозавода покажут народный обряд
Ветераны спорта встретились на спартакиаде в Северобайкальске
Ветераны спорта встретились на спартакиаде в Северобайкальске
Общество, 29.11.2022
Кубок победителя получила команда города Северобайкальск
Военнослужащие и их семьи в Бурятии могут получить субсидию на покупку автомобиля
Военнослужащие и их семьи в Бурятии могут получить субсидию на покупку автомобиля
Общество, 29.11.2022
Субсидия предоставляется в размере 25% от стоимости автомобиля.
В Улан-Удэ дал концерт пианист из Красноярска Владимир Потапов
В Улан-Удэ дал концерт пианист из Красноярска Владимир Потапов
Общество, 29.11.2022
Его концерт состоялся в колледже искусств
Жительница Улан-Удэ через суд выбила крупный долг по зарплате
Жительница Улан-Удэ через суд выбила крупный долг по зарплате
Общество, 29.11.2022
Судебные приставы взыскали более 430 тысяч рублей с работодателя-должника
В Бурятии сегодня местами морозы до -30
В Бурятии сегодня местами морозы до -30
Общество, 29.11.2022
В Прибайкалье умеренные снегопады
Глава Бурятии: «Жизнь после 20:00 не заканчивается, автобусы должны ездить»
Глава Бурятии: «Жизнь после 20:00 не заканчивается, автобусы должны ездить»
Общество, 28.11.2022
Алексей Цыденов потребовал повысить качество работы муниципального транспорта
В Бурятии пройдёт чемпионат республики по кикбоксингу
В Бурятии пройдёт чемпионат республики по кикбоксингу
Общество, 28.11.2022
Турнир проведут в трёх дисциплинах
В Улан-Удэ погорельцы четвёртый год не могут добиться компенсации от властей
В Улан-Удэ погорельцы четвёртый год не могут добиться компенсации от властей
Общество, 28.11.2022
Они лишились крыши над головой после умышленного поджога

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^