В Улан-Удэ спасают искалеченного кота, которого решила умертвить хозяйка

Он упал с пятого этажа и сломал три лапы





В улан-удэнском фонде «Собака счастья» поделились грустной историей про очередного подопечного. Жительница Улан-Удэ привезла своего кота по кличке Кузя в ветеринарную клинику. Он упал с пятого этажа и сломал сразу три лапки.Женщина оставила питомца в стационаре и была готова на всё, чтобы его спасти. Но потом внезапно передумала.- Мы не знаем, что произошло дальше, какие мысли возникли в голове у хозяйки, что её сподвигло на такое решение, но после она пришла и уже спокойно, без эмоций, сказала усыпить Кузю, – рассказали в фонде. – Единственный аргумент – что он, возможно, будет хромать. А прихрамывающий котик, по всей видимости, не достоин жизни.У волонтёров просто не осталось выбора. Они решили сами позаботиться об искалеченном животном.- Скорее всего, бывшая хозяйка решила, что дешевле завести нового котика, чем оплачивать операцию. Но мы считаем, что любая жизнь бесценна и если уж Кузя выжил после такого страшного падения, то мы с вами должны сделать всё, чтобы он боролся до конца. Нет сил смотреть, как котёнок дрожит от мучительной боли. Он не может встать и просто жалобно мяукает, когда к нему подходишь, – говорят в организации.Бросившая животное улан-удэнка даже забрала и унесла тёплую рубашку, которую сначала «заботливо» стелила под ним. Его взгляд в этот момент, полный тоски и печали, забыть невозможно, признались представители фонда. Они объявили сбор средств на лечение котика в своей официальной группе во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck.- Сейчас Кузе нужно делать операцию на трёх лапках. Чудо, что он вообще выжил. И мы уверены, что он ещё встретит своих настоящих людей. Главное, чтобы поправился, – отмечают в «Собаке счастья».