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Более 300 пациентов обследовались в центре ядерной медицины в Улан-Удэ

Более 300 пациентов обследовались в центре ядерной медицины в Улан-Удэ
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Среди них жители Бурятии, Иркутска, Читы

Чуть больше месяца назад в Бурятии открылся центр ядерной медицины. Центр проводит новейшее обследование - позитронно-эмиссионную томографию, совмещённую с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), которая выявляет раковые заболевания на самой ранней стадии.

С начала работы уже более 300 пациентов доверили Центру сделать ПЭТ/КТ диагностику. Среди них жители Бурятии, Иркутска, Читы.

- Для нашего онкологического сообщества открытие центра - это большое подспорье в борьбе против страшной болезни. Теперь нашим жителям не нужно выезжать для проведения данной процедуры в другие регионы, ждать очереди, нести дополнительные затраты на трансфер. И, что более важно отметить, данная услуга предоставляется бесплатно по полису ОМС, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм канале.

Бурятские врачи уже оценили широкие возможности диагностики в центре. Чтением снимков в центре занимаются лучшие врачи-рентгенологи республики, а также ведущие врачи-онкологи России.

- Теперь в нашей республике есть свой современный онкологический медицинский кластер, который позволяет оказывать помощь нашим жителям: от диагностики в центре ядерной медицины до терапии в республиканском онкодиспансере, - добавил Алексей Цыденов.

Ежегодно в центре планируется проводить до 10 тысяч исследований. Жители Бурятии могут записаться на обследование в рамках ОМС.
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