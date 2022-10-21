Центр ядерной медицины открылся в Бурятии









Масштабный проект стал возможным благодаря поддержке минвостокразвития вместе с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Проект реализован на основе концессионного соглашения. Инвестиционный бюджет проекта составил свыше 1,28 млрд рублей.



При создании центра был учтён опыт российских и зарубежных центров ядерной медицины. Соблюдены требования российского законодательства и МАГАТЭ, предъявляемые к объектам использования атомной энергии.



- Ядерная медицина – это не только онкология, центр предполагает оказание диагностических услуг и по кардиологическому и неврологическому профилям. Ежегодно в центре будет проводиться до 10 тысяч исследований. В настоящее время центр располагает современным оборудованием, позволяющим решать широкий спектр задач по диагностике, - отметил инвестор, председатель совета директоров ООО «Центр развития ядерной медицины Улан-Удэ» Александр Хасин.









Центр оснащён высокотехнологичным оборудованием: ускоритель заряженных частиц - циклотрон, лаборатория контроля качества и автоматические модули синтеза радиофармацевтических лекарственных средств, двумя ПЭТ/КТ-сканерами. Оборудование будет использоваться не только для оказания диагностической медицинской помощи, но и для производства радиофармацевтических лекарственных препаратов по мировым стандартам.



- Только переступая порог этого центра, сразу понимаешь, что попадаешь в центр общемирового уровня. Его создание решает сразу несколько проблем. Первая - по кадрам. Сам будучи врачом, могу сказать, что с удовольствием хотел бы работать в таком месте, с таким оборудованием. Это существенный фактор профессионального развития. Это мнение разделяют очень многие мои коллеги. И диагностика общемирового уровня будет более доступна жителям республики и соседних регионов. Диагностика становится более точной, соответственно лечение становится более эффективным, - отметил министр здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.



По словам исполнительного директора ООО «Центр ядерной медицины Улан-Удэ» Кирилла Архипова, на работу приняты более 40 врачей и медицинских специалистов. Они прошли обучение и стажировки в Москве. Уже с 24 октября врачи приступят к приёму первых пациентов.









21 октября в Улан-Удэ состоялась торжественная церемония открытия Центра ядерной медицины.Этот уникальный объект открыл доступ к эффективной и квалифицированной диагностике онкологических заболеваний. Наиболее точным методом является позитронно-эмиссионная томография, сопряжённая с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ). Ни ультразвуковые исследования (УЗИ), ни обычная КТ или МРТ не могут с достаточной точностью локализовать опухоль. При этом в ПЭТ/КТ-диагностике используются крайне дорогие в производстве радиофармпрепараты, срок хранения которых не превышает 6-12 часов. Из-за этого долгое время такой вид медицинских услуг был доступен лишь в мегаполисах. Теперь же ранняя точная диагностика возможна и в Бурятии.- Услышав от врача диагноз «опухоль», «рак», в первые минуты пациент испытывает шок и растерянность. На смену им приходит паника — где искать деньги на лечение? Брать кредит в банках, продавать имущество, просить в интернете? Есть мнение, что помочь онкобольным могут только за границей. Но передовые медицинские технологии гораздо ближе. ПЭТ/КТ — эффективная и современная услуга диагностики широкого спектра онкологических заболеваний, - пояснили специалисты Центра.ПЭТ/КТ установит степень распространённости и агрессивности злокачественного процесса уже на ранней стадии. Так врач-онколог сможет создать персонифицированный план лечения пациента. Кроме того, можно рано выявлять возможные рецидивы заболевания. Эффективен и контроль проводимого лечения (хирургического, химио- и лучевой терапии).ПЭТ-диагностику в Центре ядерной медицины Улан-Удэ обещают проводить в условиях максимального комфорта и конфиденциальности.К открытию Центра ядерной медицины была приурочена научно-практическая конференция. Собрались ведущие эксперты и специалисты в области диагностики и лечения онкологических заболеваний и ядерной медицины. Гостей и участников конференции по видеоконференцсвязи поприветствовал глава Бурятии Алексей Цыденов.- Вопросы борьбы с онкологией имеют актуальность для всего мира, безусловно, для России и для нашей республики. И открытие центра ядерной медицины - это начало больших изменений в ситуации по борьбе с онкологическими заболеваниями. Мы готовы оказывать услуги диагностики и нашим соседям, хорошим друзьям, не только из России, но из других стран. Работать вместе, чтобы все были здоровы, - отметил Алексей Цыденов.