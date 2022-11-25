Перед Новым годом в столице Бурятии запустят акцию «Подарок мецената»
С 7 по 29 декабря в Советском районе города Улан-Удэ проведут благотворительную акцию «Подарок мецената». В рамках акции состоится сбор сладких подарков, игрушек, фруктов для детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации и испытывают материальные трудности.
Новогодние подарки принимают в администрации Советского района по адресу: ул. Советская, 23, каб. 18а. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
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В Улан-Удэ соберут подарки для детей в трудной жизненной ситуации
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