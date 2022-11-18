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В Бурятии растёт число заболевших гриппом

В Бурятии растёт число заболевших гриппом
Общество, 
К землякам обратился главный санврач по республике

В Бурятии растёт число людей, подхвативших грипп. В республике на сегодняшний день зарегистрировано более 20 случаев гриппа. Установлено, что все заболевшие были не привиты.

К землякам обратился главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.

- Привиться ещё не поздно, поэтому кто ещё не поставил прививку против гриппа, необходимо это сделать. Вакцины эффективны, помогают защититься от заболевания и его опасных осложнений. Хочу обратиться и к руководителям предприятий, организаций – в целях сохранения здоровья ваших работников рекомендуется организовать их вакцинацию против гриппа, - призвал он.

Также, напомнил Сергей Ханхареев, не стоит забывать о неспецифической профилактике: чаще мыть руки, пользоваться антисептиками, вести здоровый образ жизни, есть как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука, которые обладают противовирусными свойствами.

Кстати, любопытный факт. В 2020 году, когда главной темой был коронавирус, в Бурятии не было ни одного зафиксированного официально случая гриппа. Объяснили это массовой вакцинацией. «Да, мы опасались микст-инфекций гриппа и COVID-19, но созданный коллективный иммунитет позволил избежать этого», - пояснял тогда главный санврач.

грипп Роспотребнадзор

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