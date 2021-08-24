 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 августа

23 августа

Популярное

Главный санврач Бурятии пояснил, почему «исчез» грипп

Главный санврач Бурятии пояснил, почему «исчез» грипп
Власть, 
При этом в республике опасались микст-инфекций гриппа и COVID-19

В Бурятии активно готовятся не только к возможной четвёртой волне коронавируса, но и к сезону ОРВИ и гриппа.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача России, прививками против гриппа необходимо охватить не менее 60% от численности населения регионов. Таким образом, в Бурятии необходимо привить порядка 570 тысяч человек, сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

В 2020 году, несмотря на ежедневное выявление коронавирусных больных, в Бурятии не было зафиксировано ни одного случая гриппа. Об этом заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии – главный санврач Сергей Ханхареев.

- Несмотря на сложную эпидситуацию в прошлом году, когда мы имели рост ОРВИ и COVID-19, нам удалось избежать заболевания гриппом – не было выявлено ни одного случая. И всё благодаря широкому охвату иммунизацией – в прошлом эпидсезоне было привито более 570 тысяч человек, что составило почти 60% населения. Да, мы опасались микст-инфекций гриппа и COVID-19, но созданный коллективный иммунитет позволил избежать этого. Поэтому задача на сегодня для всех одна – пройти вакцинацию против гриппа. У нас используются отечественные вакцины, они абсолютно безопасны и содержат актуальные штаммы вируса гриппа, - сообщил Ханхареев.


Привиться от гриппа советуют всем жителям Бурятии, но особенно это касается детей с шести месяцев, студентов, медиков и работников образовательных организаций, транспорта, ЖКХ, сферы услуг, сотрудников правоохранительных органов, вахтовиков, государственных и муниципальных служащих, беременных, лиц старше 60 лет и пр.


коронавирус грипп Роспотребнадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Алексей Цыденов заявил, что самостоятельно ведёт аккаунты в соцсетях
Алексей Цыденов заявил, что самостоятельно ведёт аккаунты в соцсетях
Власть, 24.08.2021
Больше всего подписчиков у главы Бурятии в Instagram
Глава Бурятии проверил новый пищеблок в улан-удэнской школе
Глава Бурятии проверил новый пищеблок в улан-удэнской школе
Власть, 24.08.2021
Новое здание пищеблока состоит из трёх этажей
Алексей Цыденов о бурятском языке: «Всё равно пытаюсь говорить»
Алексей Цыденов о бурятском языке: «Всё равно пытаюсь говорить»
Власть, 24.08.2021
Глава Бурятии признался, что времени на освоение языка у него мало
Глава Бурятии объяснил, как перевести ковид в режим «привычной болячки»
Глава Бурятии объяснил, как перевести ковид в режим «привычной болячки»
Власть, 23.08.2021
Алексей Цыденов поручил ускорить темпы вакцинации
В районе Бурятии отсутствует отлов бродячих собак
В районе Бурятии отсутствует отлов бродячих собак
Власть, 23.08.2021
Сельчане переживают из-за сложившейся ситуации
Путин предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч, военным – по 15
Путин предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч, военным – по 15
Власть, 23.08.2021
По словам президента, реальная инфляция оказалась выше прогнозируемой
Заместитель Генпрокурора обсудил подготовку ДФО к зиме
Заместитель Генпрокурора обсудил подготовку ДФО к зиме
Власть, 20.08.2021
В ДФО прокуроры выявили множество нарушений в сфере ЖКХ
Николай Патрушев провёл совещание в Иркутске
Николай Патрушев провёл совещание в Иркутске
Власть, 20.08.2021
Секретарь Совета безопасности РФ подвёл итоги решений, принятых на совещании в Новосибирске в 2020 году
Аэропорт Иркутска вновь пообещали вынести за пределы города
Аэропорт Иркутска вновь пообещали вынести за пределы города
Власть, 20.08.2021
В обсуждение включился секретарь Совета Безопасности РФ
Наталья Тумуреева опровергла слухи о своей отставке
Наталья Тумуреева опровергла слухи о своей отставке
Власть, 19.08.2021
На должность, которую занимает замминистра природных ресурсов, начали формировать кадровый резерв
Телекомпанию «Буряад ТВ» посетил зампред правительства Забайкалья
Телекомпанию «Буряад ТВ» посетил зампред правительства Забайкалья
Власть, 19.08.2021
Руководитель администрации Агинского Бурятского автономного округа Буянто Батомункуев приехал в Улан-Удэ
МВД по Бурятии закупает большую партию печатных Конституций
МВД по Бурятии закупает большую партию печатных Конституций
Власть, 19.08.2021
Любопытный лот появился на сайте госзакупок
Прокуратура заинтересовалась травостоем в Улан-Удэ
Прокуратура заинтересовалась травостоем в Улан-Удэ
Власть, 19.08.2021
В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^