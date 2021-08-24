Главный санврач Бурятии пояснил, почему «исчез» грипп

- Несмотря на сложную эпидситуацию в прошлом году, когда мы имели рост ОРВИ и COVID-19, нам удалось избежать заболевания гриппом – не было выявлено ни одного случая. И всё благодаря широкому охвату иммунизацией – в прошлом эпидсезоне было привито более 570 тысяч человек, что составило почти 60% населения. Да, мы опасались микст-инфекций гриппа и COVID-19, но созданный коллективный иммунитет позволил избежать этого. Поэтому задача на сегодня для всех одна – пройти вакцинацию против гриппа. У нас используются отечественные вакцины, они абсолютно безопасны и содержат актуальные штаммы вируса гриппа, - сообщил Ханхареев.







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В Бурятии активно готовятся не только к возможной четвёртой волне коронавируса, но и к сезону ОРВИ и гриппа.Согласно постановлению главного государственного санитарного врача России, прививками против гриппа необходимо охватить не менее 60% от численности населения регионов. Таким образом, в Бурятии необходимо привить порядка 570 тысяч человек, сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.В 2020 году, несмотря на ежедневное выявление коронавирусных больных, в Бурятии не было зафиксировано ни одного случая гриппа. Об этом заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии – главный санврач Сергей Ханхареев.Привиться от гриппа советуют всем жителям Бурятии, но особенно это касается детей с шести месяцев, студентов, медиков и работников образовательных организаций, транспорта, ЖКХ, сферы услуг, сотрудников правоохранительных органов, вахтовиков, государственных и муниципальных служащих, беременных, лиц старше 60 лет и пр.