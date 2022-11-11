В Буддийском университете начался конкурс по бурятскому языку

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Конкурс проводится уже в 47-й раз



Сегодня в Буддийском университете «Даши Чойнхорлин» в Бурятии проходит 47-й конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн манай баялиг». Конкурс проверяет знания бурятского языка, традиций и культуры среди школьников Бурятии.



- За прошедшие пять лет этот замечательный конкурс, проходящий каждый месяц учебного года, с октября по май, уже выпустил в большую жизнь многие сотни выпускников средних школ Бурятии, - рассказали в Буддийской Традиционной Сангхе России.



Каждый год оргкомитет конкурса вводит все новые и новые виды состязаний.

