Конкурс проводится уже в 47-й раз
Сегодня в Буддийском университете «Даши Чойнхорлин» в Бурятии проходит 47-й конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн манай баялиг». Конкурс проверяет знания бурятского языка, традиций и культуры среди школьников Бурятии.
- За прошедшие пять лет этот замечательный конкурс, проходящий каждый месяц учебного года, с октября по май, уже выпустил в большую жизнь многие сотни выпускников средних школ Бурятии, - рассказали в Буддийской Традиционной Сангхе России.
Каждый год оргкомитет конкурса вводит все новые и новые виды состязаний.
В Буддийском университете начался конкурс по бурятскому языку
Общество, Фото:
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