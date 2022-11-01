Жителей Бурятии приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте

Это можно сделать очно и заочно



Большой этнографический диктант - это просветительский проект, который проводится для знакомства жителей нашей страны и зарубежья с культурой народов, проживающих в России. Он проходит перед Днём народного единства. Диктант позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности участников акции, их знания о народах РФ. Еще одна цель проекта - привлечение внимания общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

Задания оформлены в виде теста. Он состоит из 30 вопросов. Время прохождения диктанта - 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

В Улан-Удэ акция пройдёт 3 ноября на двух площадках:

- Городской центр детско-юношеского туризма готов принять учащихся школ №№17, 19, 35 по адресу ул. Ключевская, 60 с 10 до 13 часов;

- В Национальной библиотеке Бурятии по ул. Ербанова, 4 диктант начнётся в 16 часов.

Для тех, кто не сможет проверить свои знания лично на региональной площадке, с 3 по 8 ноября на сайте «Большого этнографического диктанта» будет организовано онлайн-тестирование.

В прошлом году в Большом этнографическом диктанте, который в 2022 году проводится в шестой раз, приняли участие 2 млн 679 тысяч человек. В 2017 году участвовали 367 тысяч.

- Наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом, - поясняет Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей - организатора диктанта. - Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей.



В Бурятии координирует акцию комитет по межнациональным отношениям и гражданским инициативам администрации главы и правительства республики.





Возрастное ограничение 12+