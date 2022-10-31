Жителей Улан-Удэ в честь Дня единства угостят пловом

В парке столиц Бурятии состоится праздничная программа



4 ноября в парке «Юбилейный» города Улан-Удэ пройдёт праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства «#МыВместе». Начало в 14:00.



Жителей и гостей города ждёт:

- Праздничная программа «#МыВместе»;

- Концерт с участием солистов и творческих коллективов Бурятии;

- Квест-игра «Мы разные, и в этом наша сила!», в которой сможет принять участие каждый желающий.



- Приходи в парк, сканируй QR-код и получи бесплатно плов, приготовленный прямо в парке узбекской диаспорой! – сообщает дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 6+

