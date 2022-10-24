В районе Бурятии супругов поздравили с «золотой свадьбой»

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Семейный юбилей отпраздновали супруги из Мухоршибирского района



21 октября в Мухоршибирском районе Бурятии Анатолий Петрович и Екатерина Иосифовна Поломошновы отметили свой 50-летний юбилей совместной жизни.



- Познакомились мы в 1970 году на проводинах, как оказалось в дальнейшем, родственника Анатолия. Когда стали расходиться после проводин, все парни пошли провожать девчонок, а Толя пошёл провожать меня. Проводины проходили через несколько домов, поэтому провожать пришлось не долго. Возвращаясь домой, Толя пошёл через болото, провалился, еле выбрался… До свадьбы дружили мы почти два года, а 21 октября 1972 года сыграли свадьбу. В октябре 1973 года у нас родилась дочь Людмила. Понимая, что необходимо получать образование, мы поступили в учебные заведения: Анатолий в строительный техникум города Благовещенск, а я в Красноярский финансовый техникум. Растили дочь, поочерёдно уезжая на сессии. Дипломы об окончании получили в 1977 году, а в 1978 году у нас родился сын Дмитрий, - рассказывает о своей молодости Екатерина Иосифовна.



В 1998 году дочь подарила супругам первого внука. В 2005 году у четы Поломошновых появился второй внук.



- Вот так живём и радуемся жизни, зная, что у нас есть замечательные дети и любимые внуки! – делятся юбиляры.



Помимо близких, супругов также поздравили представители администраций муниципальных образований «Мухоршибирский район» и сельского поселения «Мухоршибирское». «Золотым» юбилярам вручили памятные подарки. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

