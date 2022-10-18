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Школьников Бурятии приглашают на конкурс соцрекламы

Школьников Бурятии приглашают на конкурс соцрекламы
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике проходит этап всероссийского конкурса «Стиль жизни – здоровье!»

В Бурятии с 14 по 25 октября проводится республиканский этап всероссийского конкурса социальной рекламы «Стиль жизни – здоровье! 2022» в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Участниками конкурса могут стать обучающиеся в возрасте от 8 до 18 лет включительно.

Принять участие можно в следующих номинациях:
- социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся;
- наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся – например, в виде плаката или буклета.

Регистрация заявок и приём работ осуществляется по электронной почте [email protected] до 21 октября.

Победители регионального этапа награждаются дипломами и ценными призами, их работы отправляются на федеральный тур конкурса в Москву. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия конкурс социальная реклама школа дети спорт Здоровый образ жизни

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