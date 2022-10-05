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В Бабушкине открылась выставка палеонтологических пейзажей

В Бабушкине открылась выставка палеонтологических пейзажей
Общество,  Фото:пресс-служба БНЦ СО РАН
На ней представлены работы в жанре «палеоарт» и окаменелости животных

29 сентября в городе Бабушкин в Бурятии открылась выставка «Палеонтологические пейзажи Сергея Дмитриева». На ней представлены работы самобытного художника из Улан-Удэ, путешественника, палеонтолога-любителя Сергея Дмитриева, выполненные в жанре «палеоарт».

- Палеоарт — жанр искусства, посвящённый реконструкции вымерших форм жизни. Он является неотъемлемым компонентом палеонтологической науки и просвещения. Более 200 лет палеоарт тесно связан с палеонтологией и остаётся одной из главных причин неугасающей популярности доисторических животных среди широкой публики, - сообщает пресс-служба Бурятского научного центра СО РАН.

Сергей Дмитриев родился в 1961 году в селе Надеино Тарбагатайского района. Сергей Савельевич много путешествует, обнаруживает окаменелые кости мамонтов, носорогов и их современников. Свои находки он, как правило, оставляет на месте, но зарисовывает окаменелость, геологические слои, в которых она залегает, и окружающий пейзаж. А потом «поселяет» в этот пейзаж животных, оставивших в земле следы своего пребывания.

Помимо картин на выставке, представлены окаменелости древних животных из фондов музея Бурятского научного центра и из фондов историко-краеведческого музея имени И.В. Бабушкина.

Возрастное ограничение 6+
выставка Бурятия Бабушкин музей палеонтология искусство

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