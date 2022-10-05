В Бабушкине открылась выставка палеонтологических пейзажей

Общество, Фото: пресс-служба БНЦ СО РАН

На ней представлены работы в жанре «палеоарт» и окаменелости животных



29 сентября в городе Бабушкин в Бурятии открылась выставка «Палеонтологические пейзажи Сергея Дмитриева». На ней представлены работы самобытного художника из Улан-Удэ, путешественника, палеонтолога-любителя Сергея Дмитриева, выполненные в жанре «палеоарт».



- Палеоарт — жанр искусства, посвящённый реконструкции вымерших форм жизни. Он является неотъемлемым компонентом палеонтологической науки и просвещения. Более 200 лет палеоарт тесно связан с палеонтологией и остаётся одной из главных причин неугасающей популярности доисторических животных среди широкой публики, - сообщает пресс-служба Бурятского научного центра СО РАН.



Сергей Дмитриев родился в 1961 году в селе Надеино Тарбагатайского района. Сергей Савельевич много путешествует, обнаруживает окаменелые кости мамонтов, носорогов и их современников. Свои находки он, как правило, оставляет на месте, но зарисовывает окаменелость, геологические слои, в которых она залегает, и окружающий пейзаж. А потом «поселяет» в этот пейзаж животных, оставивших в земле следы своего пребывания.



Помимо картин на выставке, представлены окаменелости древних животных из фондов музея Бурятского научного центра и из фондов историко-краеведческого музея имени И.В. Бабушкина.



Возрастное ограничение 6+

