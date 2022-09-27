27 сентября

26 сентября

Популярное

В Улан-Удэ установят бюст бывшему замминистра обороны Матвею Бурлакову

В Улан-Удэ установят бюст бывшему замминистра обороны Матвею Бурлакову
Общество, 
Матвей Бурлаков был последним главнокомандующим Западной группой войск

В Улан-Удэ установят бюст уроженцу Бурятии Матвею Бурлакову, генералу-полковнику, последнему главнокомандующему Западной группой войск.

Матвей Прокопьевич Бурлаков родился 19 августа 1935 года в Улан-Удэ. Окончил школу № 42. Он прошёл все ступени военной службы: от командира взвода до замминистра обороны России.

С сентября 1979 года – командующий 29-й армией (Улан-Удэ), в 1981-1983 годах — командующий 39-й общевойсковой армией в Монголии, с июня 1983 года — начальник штаба Забайкальского военного округа.

С июня 1988 по декабрь 1990 года — командующий Южной группой войск. В этой должности начал вывод советских войск из Венгрии. С декабря 1990 — главнокомандующий Западной группой войск (бывшая ГСВГ). Последний, 16-й по счёту главнокомандующий группой войск в Германии. После распада СССР переназначен на должность президентом РФ Борисом Ельциным в 1992 году.

- За 49 лет нахождения наших войск в Германии мы никогда никого не устрашали, но и никого не боялись. Являясь самой мощной группировкой Советских и Российских Вооруженных сил, Западная группа честно выполняла свою историческую миссию по обеспечению мира и стабильности в Европе. Еще неизвестно, как бы сложилось послевоенное устройство мира, не будь Советских войск в Германии, Чехословакии, Венгрии и Польше, - отмечал в интервью генерал-полковник.

После вывода Западной группы войск из Германии и её расформирования, с августа 1994 — заместитель министра обороны РФ. Провёл в этой должности несколько месяцев, после чего был отправлен в отставку.

Скончался в феврале 2011 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

- Инициатива установки бюста Матвею Бурлакову принадлежит его родственникам, общественникам и ветеранам Вооружённых сил РФ. Предприниматели Улан-Удэ оказали поддержку в изготовлении бюста, - сообщили в пресс-службе мэрии.

бюст

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ установят бюст бывшему замминистра обороны Матвею Бурлакову
В Улан-Удэ установят бюст бывшему замминистра обороны Матвею Бурлакову
Общество, 27.09.2022
Матвей Бурлаков был последним главнокомандующим Западной группой войск
Дорогу до Меркитской крепости в Бурятии просят привести в порядок
Дорогу до Меркитской крепости в Бурятии просят привести в порядок
Общество, 27.09.2022
«Ездить не хочется», - признался депутат Народного Хурала
В МФЦ Бурятии мобилизованных будут обслуживать без очереди
В МФЦ Бурятии мобилизованных будут обслуживать без очереди
Общество, 27.09.2022
Об этом сообщили в правительстве республики
Власти Бурятии: Расторжение трудовых договоров с мобилизованными недопустимо
Власти Бурятии: Расторжение трудовых договоров с мобилизованными недопустимо
Общество, 27.09.2022
Вопрос прокомментировали в администрации главы и правительства Бурятии
В Улан-Удэ «потушили» пожар в торговом центре
В Улан-Удэ «потушили» пожар в торговом центре
Общество, 27.09.2022
В центре города прошли учения МЧС 
В Улан-Удэ ограничат движение через железнодорожный переезд
В Улан-Удэ ограничат движение через железнодорожный переезд
Общество, 27.09.2022
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ
В Улан-Удэ до +12 градусов
В Улан-Удэ до +12 градусов
Общество, 27.09.2022
Местами по республике прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега
В Улан-Удэ впервые посвящение в студенты прошло в музее
В Улан-Удэ впервые посвящение в студенты прошло в музее
Общество, 26.09.2022
В мероприятии участвовали почти 200 студентов
В Иркутской области на поле обнаружили свалку
В Иркутской области на поле обнаружили свалку
Общество, 26.09.2022
Собственнику надела вынесено предостережение
Больницы Бурятии получили 91 автомобиль
Больницы Бурятии получили 91 автомобиль
Общество, 26.09.2022
В республику поступили новые автомобили «Лада Гранта» и кареты скорой медицинской помощи. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Прибайкальском районе Бурятии ремонтируют дороги
В Прибайкальском районе Бурятии ремонтируют дороги
Общество, 26.09.2022
Минтранс проверил качество дорожных работ 
«Лучшей книгой года» стали бурятские притчи
«Лучшей книгой года» стали бурятские притчи
Общество, 26.09.2022
Победитель получил приз в 25 тысяч рублей 
В Бурятии отменили обязательный масочный режим
В Бурятии отменили обязательный масочный режим
Общество, 26.09.2022
Ношение защитных масок вновь носит рекомендательный характер
В Улан-Удэ студенты колледжа организовали благотворительную ярмарку
В Улан-Удэ студенты колледжа организовали благотворительную ярмарку
Общество, 26.09.2022
Студенты железнодорожного колледжа помогли семье, которая взяла на воспитание детей с ДЦП

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^