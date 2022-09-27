В Улан-Удэ установят бюст бывшему замминистра обороны Матвею Бурлакову

Матвей Бурлаков был последним главнокомандующим Западной группой войск



В Улан-Удэ установят бюст уроженцу Бурятии Матвею Бурлакову, генералу-полковнику, последнему главнокомандующему Западной группой войск.



Матвей Прокопьевич Бурлаков родился 19 августа 1935 года в Улан-Удэ. Окончил школу № 42. Он прошёл все ступени военной службы: от командира взвода до замминистра обороны России.



С сентября 1979 года – командующий 29-й армией (Улан-Удэ), в 1981-1983 годах — командующий 39-й общевойсковой армией в Монголии, с июня 1983 года — начальник штаба Забайкальского военного округа.



С июня 1988 по декабрь 1990 года — командующий Южной группой войск. В этой должности начал вывод советских войск из Венгрии. С декабря 1990 — главнокомандующий Западной группой войск (бывшая ГСВГ). Последний, 16-й по счёту главнокомандующий группой войск в Германии. После распада СССР переназначен на должность президентом РФ Борисом Ельциным в 1992 году.



- За 49 лет нахождения наших войск в Германии мы никогда никого не устрашали, но и никого не боялись. Являясь самой мощной группировкой Советских и Российских Вооруженных сил, Западная группа честно выполняла свою историческую миссию по обеспечению мира и стабильности в Европе. Еще неизвестно, как бы сложилось послевоенное устройство мира, не будь Советских войск в Германии, Чехословакии, Венгрии и Польше, - отмечал в интервью генерал-полковник.



После вывода Западной группы войск из Германии и её расформирования, с августа 1994 — заместитель министра обороны РФ. Провёл в этой должности несколько месяцев, после чего был отправлен в отставку.



Скончался в феврале 2011 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.



- Инициатива установки бюста Матвею Бурлакову принадлежит его родственникам, общественникам и ветеранам Вооружённых сил РФ. Предприниматели Улан-Удэ оказали поддержку в изготовлении бюста, - сообщили в пресс-службе мэрии.



