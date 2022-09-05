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В парке Улан-Удэ проведут ярмарку и медобследование

В парке Улан-Удэ проведут ярмарку и медобследование
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участие в обоих мероприятиях бесплатное

9 сентября жителей и гостей города Улан-Удэ приглашают на народную ярмарку (6+). Мероприятие состоится с 12:00 до 18:00 в парке «Юбилейный».

В настоящее время принимаются заявки от жителей столицы Бурятии на бесплатное участие в ярмарке. Посетителей 9 сентября ожидают: выставка-продажа, дегустация, мастер-классы и концертная программа (с 16:00 до 17:00). А также будут проведены конкурсы «Тыква – гигант», «Синьор – помидор», «Царь – огурец» и «Осенний букет», сообщает пресс-служба дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.

Кроме этого, в парке с 12:00 до 17:00 состоится бесплатное комплексное обследование организма от центра общественного здоровья и медицинской профилактики. При себе иметь страховой полис ОМС, паспорт и СНИЛС.

Имеются противопоказания, требуется консультация специалистов
Возрастное ограничение 6+
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