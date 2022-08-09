За сутки выявили на пять больных больше, чем днём ранее
В Бурятии за прошедшие сутки выявлен 61 заболевший коронавирусом. Днём ранее же сообщалось о 56 новых пациентах.
Общее число случаев заражения за всё время достигло 138 616. Из них 45% (61 744) приходится на жителей Улан-Удэ.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 138 коек: занято – 102, свободно – 36 койки.
В стационарах получают лечение 102 пациента. За предыдущие сутки госпитализировано 13 человек.
В реанимации лежат восемь больных, из которых шесть – пенсионеры, четверо находятся на аппарате ИВЛ.
На амбулаторном лечении и под наблюдением находится 695 человек.
С начала пандемии коронавирус унёс жизни 3038 жителей Бурятии. За прошедшие сутки скончался один больной. Он был младше 65 лет (точный возраст оперштабом не указывается).
В Бурятии за сутки скончался один больной коронавирусом
Общество, Фото:
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