В Бурятии за сутки скончался один больной коронавирусом

За сутки выявили на пять больных больше, чем днём ранее



В Бурятии за прошедшие сутки выявлен 61 заболевший коронавирусом. Днём ранее же сообщалось о 56 новых пациентах.



Общее число случаев заражения за всё время достигло 138 616. Из них 45% (61 744) приходится на жителей Улан-Удэ.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 138 коек: занято – 102, свободно – 36 койки.



В стационарах получают лечение 102 пациента. За предыдущие сутки госпитализировано 13 человек.



В реанимации лежат восемь больных, из которых шесть – пенсионеры, четверо находятся на аппарате ИВЛ.



На амбулаторном лечении и под наблюдением находится 695 человек.



С начала пандемии коронавирус унёс жизни 3038 жителей Бурятии. За прошедшие сутки скончался один больной. Он был младше 65 лет (точный возраст оперштабом не указывается).



