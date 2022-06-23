Администрация села в Бурятии через установит пандус в своё здание

В деле разбиралась прокуратура



При входе в здание администрации сельского поселения «Бичурское» отсутствует пандус для маломобильных групп населения.



В целях защиты прав маломобильной группы населения прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации сельского поселения устранить нарушения закона.



Суд удовлетворил иск. Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

