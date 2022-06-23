В деле разбиралась прокуратура
При входе в здание администрации сельского поселения «Бичурское» отсутствует пандус для маломобильных групп населения.
В целях защиты прав маломобильной группы населения прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации сельского поселения устранить нарушения закона.
Суд удовлетворил иск. Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.
Администрация села в Бурятии через установит пандус в своё здание
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