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В Бурятии наградили победителей конкурса «За нравственный подвиг учителя»

В Бурятии наградили победителей конкурса «За нравственный подвиг учителя»
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
В Улан-Удэ состоялись «Кирилло-Мефодиевские чтения»

В Улан-Удэ прошла традиционная ежегодная конференция «Кирилло-Мефодиевские чтения - 2022». Мероприятие состоялось в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры. В конференции приняли участие священнослужители, учёные, преподаватели вузов и общеобразовательных школ, сотрудники библиотек, музеев, архивов, национально-культурных объединений и общественных организаций.

С докладами на темы, касающиеся религиозной ситуации среди студенчества, а также вопросов развития миссионерской деятельности, выступили представители Бурятского госуниверситета. В течение дня были проведены четыре секции по различным направлениям. Работу конференции сопровождали видеопрезентация и книжная экспозиция по теме «Русский язык как элемент культуры нации». По итогам прошедших секций будет опубликован сборник докладов.

В рамках конференции состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа XVII всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» по Бурятии.

- Во всероссийском конкурсе участвуют представители всех типов существующих в России учебных заведений: педагоги общеобразовательных, православных школ, гимназий и лицеев, школ с этнокультурным компонентом, музыкальных школ и домов детского творчества, а также преподаватели институтов повышения квалификации учителей и педагоги высшей школы. В работах, предоставляемых на конкурс, содержится богатый опыт педагогической практики в области духовно-просветительского и гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи, приобщения подрастающего поколения к наследию мировой художественной культуры, отечественной истории, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Победители регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» примут участие во втором этапе по Дальневосточному федеральному округу.
Бурятия Чтения конкурс православие епархия учителя

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