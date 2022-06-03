В Бурятии наградили победителей конкурса «За нравственный подвиг учителя»

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

В Улан-Удэ состоялись «Кирилло-Мефодиевские чтения»



В Улан-Удэ прошла традиционная ежегодная конференция «Кирилло-Мефодиевские чтения - 2022». Мероприятие состоялось в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры. В конференции приняли участие священнослужители, учёные, преподаватели вузов и общеобразовательных школ, сотрудники библиотек, музеев, архивов, национально-культурных объединений и общественных организаций.



С докладами на темы, касающиеся религиозной ситуации среди студенчества, а также вопросов развития миссионерской деятельности, выступили представители Бурятского госуниверситета. В течение дня были проведены четыре секции по различным направлениям. Работу конференции сопровождали видеопрезентация и книжная экспозиция по теме «Русский язык как элемент культуры нации». По итогам прошедших секций будет опубликован сборник докладов.



В рамках конференции состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа XVII всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» по Бурятии.



- Во всероссийском конкурсе участвуют представители всех типов существующих в России учебных заведений: педагоги общеобразовательных, православных школ, гимназий и лицеев, школ с этнокультурным компонентом, музыкальных школ и домов детского творчества, а также преподаватели институтов повышения квалификации учителей и педагоги высшей школы. В работах, предоставляемых на конкурс, содержится богатый опыт педагогической практики в области духовно-просветительского и гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи, приобщения подрастающего поколения к наследию мировой художественной культуры, отечественной истории, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



Победители регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» примут участие во втором этапе по Дальневосточному федеральному округу.

