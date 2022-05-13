В Бурятии выбрали лучшие семьи года

Победители представят республику на федеральном уровне



12 мая Улан-Удэ чествовали лучшие семьи Бурятии. В этом году на рассмотрение оргкомитета регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года» было представлено 39 семей из 16 районов республики.



Победителем в номинации «Золотая семья России» признана семья Плехановых из Хоринского района. Они прожили вместе 49 лет, у них четверо детей (два сына, две дочки), десять внуков и две правнучки.



- Секрет семейного счастья, конечно, в наших детях, внука и правнуках, - поделилась Надежда Плеханова.



По её словам, главное в семейной жизни – это любовь.



В номинации «Семья – хранитель традиций» победила семья Шобоевых из Тункинского района. Это династия учителей в трёх поколениях, общий стаж превышает сотню лет. Они живут в селе на берегу реки Зyн-Mypинo, где любят собираться всей своей дружной семьёй, особенно в летние дни.



Семья Марзаевых из Окинского района признана победителем в номинация «Многодетная семья». Для них победа в конкурсе стала неожиданностью, на награждение приехали не всем составом – старшие сыновья остались присматривать за хозяйством. Глава семейства – мастер спорта по стрельбе из лука, мама - помощник воспитателя. В семье шесть детей, из которых лишь одна девочка.



Лучшей в номинации «Молодая семья» стала семья Цыбиковых из Закаменского района. В 2012 году они сыграли свадьбу, а после у них родились дочка и сын.



В номинации «Сельская семья» лучшей признана семья Лубсановых, представляющая Джидинский район. По словам главы семейства, главное в супружеской жизни – уважение к друг другу, взаимопонимание и любовь - «Самое главное».



- В семье закладываются истоки добра, человеколюбия, понимания милосердия, успешности. Если семья успешная и дети будут успешные, - сказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



По словам заместителя председателя правительства Бурятии Вячеслава Цыбикжaпoва, подобные семьи обязательно должны стать примером для других. Цыбикжапов выразил надежду на сокращение количества разводов, а, значит, появление ещё большего числа счастливых детей.



Всех победителей регионального этапа наградили дипломами, а также ценными призами. Они представят Бурятию на федеральном этапе конкурса, который запланирован на нынешнюю осень.

