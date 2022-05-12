Стартовали соревнования «Школа безопасности-2022»
11 мая в Улан-Удэ состоялось открытие регионального этапа XVII соревнований учащихся «Школа безопасности» и полевого лагеря «Юный пожарный». В течение трех дней участники соревнований из семи районов республики и Улан-Удэ поборются за звание лучшего. На своём уровне команды выиграли школьные и муниципальные этапы, сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.
- Соревнования направлены на то, чтобы научить школьников правильно и грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях, повысить уровень подготовки личной безопасности, а также культуру безопасности среди сверстников. Желаю командам успехов, пусть победит сильнейший, - обратился к участникам начальник отдела гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Бурятии Жаргал Дагбаев.
В первый день соревнований ребята преодолели полосу препятствий. В последующий дни командам предстоит пройти маршрут выживания (поисково-спасательные работы в природной среде), побороться в комбинированной пожарной эстафете, силовых упражнениях, кросс-эстафете и организации быта. Кроме этого, команды представят судейской коллегии видеоролики.
Также ребята испытают себя в роли юного пожарного, покажут свои знания в тестировании «Знатоки правил пожарной безопасности», посоревнуются в надевании на время боевой одежды огнеборца.
Этап «комбинированная пожарная эстафета» пройдет в последний день соревнований на территории пожарно-спасательной части № 56.
Лучшие команды будут награждены кубками, медалями и дипломами.
Лучшие юные пожарные Бурятии пройдут маршрут выживания
Общество, Фото:
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