В Улан-Удэ пройдёт концерт группы «Любэ»

Мероприятие будет посвящено 65-летию вокалиста Николая Расторгуева



19 июня в Улан-Удэ пройдёт юбилейный концерт группы «Любэ», посвящённый 65-летию бессменного лидера и вокалиста группы Николая Расторгуева.



До этого группа «Любэ» проводили концерт в честь юбилея главного вокалиста в 2016 году. Однако тогда в гастрольный тур столица Бурятии не вошла.



Группа «Любэ» была основана в январе 1989 года композитором Игорем Матвиенко и Николаем Расторгуевым. В 2019 году группе исполнилось 30 лет.





Возрастное ограничение 6+

