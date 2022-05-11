Мероприятие будет посвящено 65-летию вокалиста Николая Расторгуева
19 июня в Улан-Удэ пройдёт юбилейный концерт группы «Любэ», посвящённый 65-летию бессменного лидера и вокалиста группы Николая Расторгуева.
До этого группа «Любэ» проводили концерт в честь юбилея главного вокалиста в 2016 году. Однако тогда в гастрольный тур столица Бурятии не вошла.
Группа «Любэ» была основана в январе 1989 года композитором Игорем Матвиенко и Николаем Расторгуевым. В 2019 году группе исполнилось 30 лет.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ пройдёт концерт группы «Любэ»
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