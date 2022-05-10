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В Улан-Удэ и Чите прогремел салют в честь Дня Победы

В Улан-Удэ и Чите прогремел салют в честь Дня Победы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице Бурятии было запущено 340 фейерверочных зарядов

Силами артиллерийского подразделения Восточного военного округа для жителей и гостей Улан-Удэ 9 мая был организован праздничный салют, посвящённый 77-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Было произведено 30 залпов, в небо было запущено 340 фейерверочных зарядов.

Жители столицы Бурятии смогли увидеть порядка десяти видов праздничных салютных зарядов, в том числе «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Солнце», «Пламенный», «Вега», «Небо». Ранее, на одном из полигонов республики военнослужащие сводного салютного дивизиона Восточного военного округа провели несколько совместных тренировок. 7 мая была проведена генеральная репетиция.

Всего в производстве праздничного салюта приняло участие около 40 военнослужащих артиллерийского подразделения, сообщает пресс-служба ВВО.

В столице Забайкальского края в рамках празднования Дня Великой Победы также прогремел артиллерийский салют. Жители и гости Читы могли наблюдать красочный фейерверк на территории Парка Победы у мемориала «Боевой и трудовой славы забайкальцев».

В небо из трёх специальных салютных установок 2А30 было выпущено порядка 300 фейерверочных зарядов. Для создания синхронного звукового сопровождения были задействованы четыре расчёта буксируемых 152-мм гаубиц 2А65 «Мста-Б». Всего было выполнено 30 залпов с расходом 140 холостых артиллерийских снарядов. Каждый залп объявлялся и выполнялся в честь различных значимых событий, героев Великой Отечественной войны, видов и родов войск, принимавшим участие в Великой Победе.

В мероприятии приняли участие около 70 военнослужащих ВВО: военнослужащие окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск, а также артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкалье. 
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