В столице Бурятии было запущено 340 фейерверочных зарядов
Силами артиллерийского подразделения Восточного военного округа для жителей и гостей Улан-Удэ 9 мая был организован праздничный салют, посвящённый 77-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Было произведено 30 залпов, в небо было запущено 340 фейерверочных зарядов.
Жители столицы Бурятии смогли увидеть порядка десяти видов праздничных салютных зарядов, в том числе «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Солнце», «Пламенный», «Вега», «Небо». Ранее, на одном из полигонов республики военнослужащие сводного салютного дивизиона Восточного военного округа провели несколько совместных тренировок. 7 мая была проведена генеральная репетиция.
Всего в производстве праздничного салюта приняло участие около 40 военнослужащих артиллерийского подразделения, сообщает пресс-служба ВВО.
В столице Забайкальского края в рамках празднования Дня Великой Победы также прогремел артиллерийский салют. Жители и гости Читы могли наблюдать красочный фейерверк на территории Парка Победы у мемориала «Боевой и трудовой славы забайкальцев».
В небо из трёх специальных салютных установок 2А30 было выпущено порядка 300 фейерверочных зарядов. Для создания синхронного звукового сопровождения были задействованы четыре расчёта буксируемых 152-мм гаубиц 2А65 «Мста-Б». Всего было выполнено 30 залпов с расходом 140 холостых артиллерийских снарядов. Каждый залп объявлялся и выполнялся в честь различных значимых событий, героев Великой Отечественной войны, видов и родов войск, принимавшим участие в Великой Победе.
В мероприятии приняли участие около 70 военнослужащих ВВО: военнослужащие окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск, а также артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкалье.
В Улан-Удэ и Чите прогремел салют в честь Дня Победы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В соревнованиях участвуют юниорки 17-18 лет
В очном полуфинале принимали участие учащиеся вузов и колледжей из ДФО
В столице Бурятии было запущено 340 фейерверочных зарядов
Об этом предупреждает МЧС России
В случаях некачественного выполнения будут выноситься предписания и штрафы
По данным ВОЗ, последствия и осложнения после новой коронавирусной инфекции испытывает каждый 10-й переболевший
На улицах Борсоева и Сухэ-Батора будет ограничено автомобильное движение
Ветеран встретил годовщину Великой Победы в кругу семьи
В парках города прошли праздничные программы в честь Дня Победы
В городах России, ДНР и ЛНР проходят мероприятия, посвящённые Дню Победы
Сегодня будет ещё холоднее, чем 9 мая
В столице республики к шествию «Бессмертного полка» присоединились более 25 тысяч человек. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с парада в честь 77-й годовщины Победы
Улан-удэнцы планируют поднять гири более 28 тысяч раз. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
Участник Великой Отечественной войны Георгий Гусляков получил свою высокую награду уже после распада СССР