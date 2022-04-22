В Улан-Удэ к работе лифтов на развязке возникло много вопросов

Как отметили сотрудники подъёмника, спрос на услугу по передвижению большой. Всего за первый день работы к лифтёру обратились около 70-ти человек, среди которых люди с травмами, родители с детьми на коляске, инвалиды-колясочники и другие маломобильные граждане.- Обращаем внимание на то, что открытия данного подъёмника мы добивались очень длительное время. Однако мы видим частичное ограничение прав маломобильных граждан в части малой грузоподъёмности лифта, невозможности передвижения вместе с сопровождающими людьми, в режиме работы только в тёплое время года. При этом, исходя из письма администрации города, вероятно данные недочёты устранить невозможно ввиду изначальных технических характеристик подъемников. Мы видим непродуманный проект строительства данного пешеходного моста и его оборудования. В целом надеемся, что хотя бы заявленному графику данные подъемники начнут работать регулярно и их будут должным образом обслуживать, а новые объекты инфраструктуры будут строиться с учетом всесезонности, удобства и мобильности для всех категорий граждан, - прокомментировал эксперт Народного фронта в Бурятии, куратор федерального проекта «Лаборатория безопасности» Саян Будаев.Ранее Народный фронт запрашивал информацию о доступности для лиц с ограничениями по поводу нового строящегося моста через Уду. Минтранс Бурятии сообщил, что для лестничных сходов по откосу насыпи был принят вариант устройства лестничного подъёмника. Для граждан в креслах-колясках и людей с ограниченными двигательными возможностями проектом предусматривается установка платформ с вертикальным перемещением типа БК 113 (или аналог).