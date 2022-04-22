В Улан-Удэ к работе лифтов на развязке возникло много вопросов

На днях на развязке у Центрального рынка в Улан-Удэ запустили лифты. Они работают только, когда температура устанавливается выше +5 градусов. Поэтому лифты были запущены с 20 апреля на срок до октября в режиме работы с 9.00 до 21.00. Эксперты Народного фронта вместе со спортсменкой, инвалидом-колясочником и активной горожанкой Натальей Прохудиной выехали на место и проверили работу подъёмников, рассказали в пресс-службе ОНФ в Бурятии.
В результате был выявлен ряд существенных недостатков. Так, лифт обслуживают два сотрудника. При этом устройство для вызова лифтёра имеет недочёты. При нажатии кнопки вызова человек не понимает, откликнуться ли на его вызов – никаких сигналов от устройства не поступает, а время ожидания может быть неограниченным.
Недостатки выявлены и у конструкции лифта в целом: замки на дверях очень трудно поддаются открыванию через единственный имеющийся ключ у работника подъёмника. А чтобы открыть замок, требуется приложить много усилий.
Также на месте сотрудники не смогли пояснить, какую грузоподъёмность имеет устройство, упомянув только, что в лифт может зайти только один человек на коляске, «желательно весом не более 70-80 кг» и сопровождать его должен лифтёр.
Во время поездки сотрудница рекомендовала пассажиру ни в коем случае не трогать стены подъёмника из соображений безопасности в связи с ненадёжностью конструкции. По её словам, если правила не соблюсти, то «это может привести к поломке лифтового устройства, застреванию».
Самостоятельно передвигаться на подъёмниках маломобильные граждане не могут.
Как отметили сотрудники подъёмника, спрос на услугу по передвижению большой. Всего за первый день работы к лифтёру обратились около 70-ти человек, среди которых люди с травмами, родители с детьми на коляске, инвалиды-колясочники и другие маломобильные граждане.
- Обращаем внимание на то, что открытия данного подъёмника мы добивались очень длительное время. Однако мы видим частичное ограничение прав маломобильных граждан в части малой грузоподъёмности лифта, невозможности передвижения вместе с сопровождающими людьми, в режиме работы только в тёплое время года. При этом, исходя из письма администрации города, вероятно данные недочёты устранить невозможно ввиду изначальных технических характеристик подъемников. Мы видим непродуманный проект строительства данного пешеходного моста и его оборудования. В целом надеемся, что хотя бы заявленному графику данные подъемники начнут работать регулярно и их будут должным образом обслуживать, а новые объекты инфраструктуры будут строиться с учетом всесезонности, удобства и мобильности для всех категорий граждан, - прокомментировал эксперт Народного фронта в Бурятии, куратор федерального проекта «Лаборатория безопасности» Саян Будаев.
Ранее Народный фронт запрашивал информацию о доступности для лиц с ограничениями по поводу нового строящегося моста через Уду. Минтранс Бурятии сообщил, что для лестничных сходов по откосу насыпи был принят вариант устройства лестничного подъёмника. Для граждан в креслах-колясках и людей с ограниченными двигательными возможностями проектом предусматривается установка платформ с вертикальным перемещением типа БК 113 (или аналог).