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В Братске для молодых инвалидов открыли «Старт»

В Братске для молодых инвалидов открыли «Старт»
Общество,  Фото:сайт правительства Иркутской области
В названии «Старт» заложена интересная аббревиатура

В начале апреля в Братском детском доме-интернате открылось новое отделение социальной реабилитации для молодых инвалидов «Старт». Его задача – помочь молодым инвалидам научиться самостоятельной жизни, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

На сегодня в отделении проживают 16 ребят. Они уже окончили или в текущем году заканчивают обучение в девятом классе с перспективой обучения в техникумах по коррекционным программам.

– Попасть в отделение не так просто. Ставка делается на ребят, у которых нет проблем с поведением и которые нацелены на получение профессионального образования. Неслучайно и название отделения – «Старт». Оно на самом деле станет стартом в самостоятельную жизнь. Кроме того, старт – это ещё аббревиатура: современные, трудолюбивые, активные, развивающиеся таланты, – добавила директор дома-интерната Надежда Карнаухова.

инвалиды

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