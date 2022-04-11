В Братске для молодых инвалидов открыли «Старт»

Общество, Фото: сайт правительства Иркутской области

В названии «Старт» заложена интересная аббревиатура



В начале апреля в Братском детском доме-интернате открылось новое отделение социальной реабилитации для молодых инвалидов «Старт». Его задача – помочь молодым инвалидам научиться самостоятельной жизни, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



На сегодня в отделении проживают 16 ребят. Они уже окончили или в текущем году заканчивают обучение в девятом классе с перспективой обучения в техникумах по коррекционным программам.



– Попасть в отделение не так просто. Ставка делается на ребят, у которых нет проблем с поведением и которые нацелены на получение профессионального образования. Неслучайно и название отделения – «Старт». Оно на самом деле станет стартом в самостоятельную жизнь. Кроме того, старт – это ещё аббревиатура: современные, трудолюбивые, активные, развивающиеся таланты, – добавила директор дома-интерната Надежда Карнаухова.



